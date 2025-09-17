Държавата ще дава пари на българи в чужбина, за да се върнат у нас

Ето кой може да кандидатства

Министерският съвет прие решение, с което реално започва работа по връщане на наши сънародници, които са в чужбина. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на брифинг след днешното правителствено заседание.

Гуцанов обясни, че инициативата ще се казва „Избирам България“, на стойност над 26 млн. лв. е и ще бъде насочена основно към българските общности в чужбина.

Искаме реално да помогнем за справянето на проблемите с демографската криза в страната ни, която оказва своето влияние и върху икономиката на страната. Виждаме, че няма нужната работна сила и хора, които да работят в определени сектори, каза Гуцанов.

Той обяви, че в четвъртък Агенцията по заетостта започва прием на заявления, които ще бъдат подавани по електронен път, от хора с желание да се присъединят. Ще могат да кандидатстват българи, които са били в чужбина поне една година от последните 18 месеца, или са завършили своето образование в чужбина през последната година и половина. Насочваме се към българските общности зад граница. Интересът е огромен, каза министърът на труда и социалната политика.

Той разясни, че средствата няма да се получават просто защото българи от чужбина се връщат в България, а трябва да започнат работа у нас. Инициативата ще включва също информация и по-добър достъп до пазара на труда чрез Агенцията по заетостта.

Включва осигуряване на помощ за преместване на покъщнината до 10 хил. лв., но тогава, когато са се върнали в България, започнали са работа и са работили поне шест месеца, не по-малко от това. Ако няма собствено жилище, например за София, но са започнали работа, могат да получават малко над 400 лв. помощ за квартира.

Включено е и обучение на български език за членовете на семейството, които са чужди граждани, стимули за транспорт от и до работното място, предаде БТА. Половин година след завръщането всеки един ще може да кандидатства и да получава 30% от шест средни работни заплати на сектора, в който работи. След 12 месеца – 50%. Идеята и стимулът е хората да се върнат, да имат работни места, да дадат своя принос в икономиката на страната ни, като едва тогава да се получат тези стимули, за които казах, уточни министър Гуцанов.

Той уточни, че предстои да се работи по създаването на подобна програма и за преместване на български граждани от по-големите населени места към по-малките, също с определени стимули.

