1 USD
1.6565 BGN
Петрол
67.92 $/барел
Bitcoin
$116,780.0
Свят YouTube е изплатил над 100 млрд. долара на създатели на съдържание от 2021 г. насам

YouTube е изплатил над 100 млрд. долара на създатели на съдържание от 2021 г. насам

bTV Бизнес екип

Новината идва на фона на предстоящата 20-годишнина на платформата

YouTube обяви, че от 2021 г. насам е изплатил над 100 милиарда долара на създатели на съдържание, артисти и медийни компании, съобщава CNBC News.

Ръстът се дължи частично на нарастващата популярност на гледането чрез свързани телевизори – броят на каналите, печелещи над 100 000 долара от телевизионни екрани, се е увеличил с 45% спрямо предходната година.

Фон дер Лайен обеща на Тръмп ЕС бързо да спре да купува руски петрол и газ

Главният продуктов директор на YouTube Йохана Вулич подчерта влиянието на създателите на съдържание, които „оформят културата и забавлението по начини, които никога не сме си представяли“, като обяви и редица нови функции за платформата.

Лихви над 4%: Идва ли краят на евтините ипотеки?

Новината идва в навечерието на 20-годишнината на платформата, собственост на Google, която се утвърждава като един от най-печелившите медийни бизнеси в света.

На годишното събитие Made on YouTube в Ню Йорк компанията представи нови инструменти с изкуствен интелект за YouTube Shorts – платформата за кратки вертикални видеа. Те позволяват на създателите да редактират суров видеоматериал с помощта на AI, като добавят музика, преходи и озвучаване.

