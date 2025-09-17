1 USD
1.6565 BGN
Петрол
67.92 $/барел
Bitcoin
$116,780.0
Свят Тази функция на пералнята спестява десетки левове от сметката за ток

Тази функция на пералнята спестява десетки левове от сметката за ток

bTV Бизнес екип

Четирима от десет души използват една и съща програма на пералнята всеки път

Къде щяхме да сме без пералнята? Този незаменим уред прави живота ни много по-лесен – чисти дрехи само с натискането на един бутон. Но дали всички знаем как да използваме правилно всички функции на пералнята?

Ново проучване, цитирано от Express, показва, че четирима от десет души използват една и съща програма на пералнята всеки път, защото се объркват от многото опции. Междувременно един единствен бутон може да направи голяма разлика – дори да намали значително сметките за електричество.

ChatGPT определя ТОП 5 най-успешни жени предприемачи в България

Според Райън Адамс, директор на Ati Harrogate, натискането на бутона за допълнително центрофугиране преди сушене значително намалява консумацията на енергия.

„Слагането на мокри дрехи директно в сушилнята кара уреда да работи по-тежко. Допълнителният цикъл на центрофуга отстранява излишната вода и разплита дрехите, което намалява натоварването на сушилнята“, обяснява Адамс. Това позволява на домакинствата да спестят между 29 и 72 паунда годишно.

Oracle, Silver Lake и Andreessen са сред купувачите на TikTok

Експертът посочва и други често срещани грешки:

  • Смесване на хавлии и спално бельо в едно пране – тежките артикули увеличават натоварването на пералнята и могат да повредят барабана и лагерите
  • Непроверени джобове – монети и ключове могат да причинят сериозни щети на пералнята и сушилнята
  • Непочистен филтър на сушилнята – запушеният филтър намалява въздушния поток, кара сушилнята да работи по-усилено и увеличава риска от прегряване

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

