Държавата продаде успешно облигации за 150 млн. евро

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Ще засегне ли спирането на Kronospan цялата мебелна индустрия в България?
БКДМП изрази пълна подкрепа за компанията
Общият размер на подадените поръчки достигна 336,7 млн. евро
Министерството на финансите (МФ) стартира емисионната си програма за 2026 г. като пусна в обращение нова емисия двугодишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в евро, с падеж 21 януари 2028 г. и годишен лихвен купон от 2,25 процента. Това съобщиха днес от министерството на страницата си в интерент.
Информация за проведения вчера аукцион е публикувана и на страницата на БНБ в интернет. На него бяха пласирани успешно ДЦК за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 2,33 процента.
Общият размер на подадените поръчки достигна 336,7 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 2,24, предаде БТА. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 25 базисни точки, информират от МФ.
От БНБ съобщават още за предстоящ на 26 януари аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години в размер на 150 млн. евро. Това ще бъде втори аукцион за годината. ДЦК са от емисия BG 20 301 26 119/28.01.2026 г. с падеж 28 януари 2031 г. Те ще бъдат предложени с фиксиран годишен лихвен процент от 2,75 на сто.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
БКДМП изрази пълна подкрепа за компанията
Номинацията на Вуйчич е признание за Хърватия като нов член на еврозоната
Основна причина за по-рязкото движение при среброто е малкият размер на пазара