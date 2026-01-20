Държавата продаде успешно облигации за 150 млн. евро

Общият размер на подадените поръчки достигна 336,7 млн. евро

Министерството на финансите (МФ) стартира емисионната си програма за 2026 г. като пусна в обращение нова емисия двугодишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в евро, с падеж 21 януари 2028 г. и годишен лихвен купон от 2,25 процента. Това съобщиха днес от министерството на страницата си в интерент.

Информация за проведения вчера аукцион е публикувана и на страницата на БНБ в интернет. На него бяха пласирани успешно ДЦК за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 2,33 процента.

Общият размер на подадените поръчки достигна 336,7 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 2,24, предаде БТА. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 25 базисни точки, информират от МФ.

От БНБ съобщават още за предстоящ на 26 януари аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години в размер на 150 млн. евро. Това ще бъде втори аукцион за годината. ДЦК са от емисия BG 20 301 26 119/28.01.2026 г. с падеж 28 януари 2031 г. Те ще бъдат предложени с фиксиран годишен лихвен процент от 2,75 на сто.

