Последвайте ни
Държавата продаде успешно облигации за 150 млн. евро

Държавата продаде успешно облигации за 150 млн. евро

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Общият размер на подадените поръчки достигна 336,7 млн. евро

Министерството на финансите (МФ) стартира емисионната си програма за 2026 г. като пусна в обращение нова емисия двугодишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в евро, с падеж 21 януари 2028 г. и годишен лихвен купон от 2,25 процента. Това съобщиха днес от министерството на страницата си в интерент.

Информация за проведения вчера аукцион е публикувана и на страницата на БНБ в интернет. На него бяха пласирани успешно ДЦК за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 2,33 процента.

 

AI в правото: Как изкуственият интелект ще промени работата на юристите?

Общият размер на подадените поръчки достигна 336,7 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 2,24, предаде БТА. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 25 базисни точки, информират от МФ.

 

 

Изпълнителен директор започва деня си с написването на 3 цели - ето какви

От БНБ съобщават още за предстоящ на 26 януари аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години в размер на 150 млн. евро. Това ще бъде втори аукцион за годината. ДЦК са от емисия BG 20 301 26 119/28.01.2026 г. с падеж 28 януари 2031 г. Те ще бъдат предложени с фиксиран годишен лихвен процент от 2,75 на сто.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

