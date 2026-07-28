Един на всеки трима испанци не може да си позволи почивка

Над половината домакинства определят ваканцията като много трудно постижим разход

Испания е на път да постави нови рекорди в международния туризъм това лято, но в същото време близо един на всеки трима испанци не може да си позволи едноседмична почивка извън дома. Според прогнозите на Turespaña страната ще посрещне около 43 милиона чуждестранни туристи между юни и септември - с 6% повече спрямо същия период на 2025 г., а разходите им се очаква да достигнат близо 64 милиарда евро.

Данните на Националния статистически институт (INE) показват, че 32,2% от испанците не разполагат със средства за поне една седмица почивка годишно. Макар делът им да е намалял с 1,2 процентни пункта спрямо предходната година, ваканцията остава недостъпна за голяма част от домакинствата. От Испанската организация на потребителите и ползвателите (OCU) посочват, че това е отражение на дългогодишни икономически затруднения, а не само на поскъпването на пътуванията, предава Еuronews.

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Според проучване на OCU 27% от испанците изобщо няма да почиват това лято, а още 8% все още не са сигурни дали ще могат да си позволят ваканция. Организацията отбелязва, че въпреки лекото подобрение на индекса за семейна платежоспособност, много семейства не усещат икономическото възстановяване в ежедневието си. Основните разходи за жилище, храна, комунални услуги и транспорт продължават да натоварват сериозно семейните бюджети.

По данни на OCU 45% от домакинствата изпитват затруднения с разходите за жилище, 42% трудно покриват разходите за хранителни продукти, а мнозина срещат проблеми и с разходите за автомобил, стоматологични услуги и енергия. На този фон почивките често са първото перо, което отпада от семейния бюджет. Над половината домакинства определят ваканцията като трудно или много трудно постижим разход, а тези, които все пак пътуват, съкращават престоя си, избират по-близки дестинации, по-евтино настаняване и ограничават допълнителните разходи.

Средната цена на семейна почивка на море е 1555 евро, пътуване в чужбина струва средно 2327 евро, а няколко дни на село - около 665 евро. Близо 69% от анкетираните признават, че трудно успяват да спестяват, което прави планирането на ваканция още по-сложно. Въпреки оптимистичните прогнози за силен туристически сезон и очаквания 10% ръст на разходите на чуждестранните посетители, от OCU подчертават, че почивката не бива да се възприема като лукс, а като важна част от физическото и психическото благополучие, и призовават за мерки за ограничаване на разходите за живот.