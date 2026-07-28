Илон Мъск обмисля да последва примера на Уорън Бъфет с милиардни дарения

Ако предприемачът дари 100 млрд. долара, той би се присъединил сред най-големите дарители в историята

Главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX Илон Мъск загатна, че може да отдели част от богатството си за благотворителност, за да покаже, че наистина вярва във визията си за бъдеще, в което технологиите ще създадат такова изобилие, че парите ще изгубят значението си. Темата беше повдигната, след като носителят на Нобелова награда за икономика Дарон Аджемоглу го призова да подкрепи с действия прогнозите си за свят „след богатството“.

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Аджемоглу предложи Мъск да се ангажира да дари настоящото си състояние, което според него възлиза на около 1 трилион долара, за благотворителни каузи до 2036 г. Според професора от MIT подобен ход би бил убедително доказателство за вярата на предприемача в силата на изкуствения интелект и технологиите, като същевременно би намалил обществените опасения относно влиянието на милиардерите. В отговор на дискусията в X Мъск написа: „Всъщност ще направя нещо в тази посока!“, без да разкрие повече подробности.

Ако действително поеме подобен ангажимент, Мъск би се наредил до най-големите филантропи в света, сред които е и Уорън Бъфет. През 2010 г. легендарният инвеститор стана съосновател на инициативата Giving Pledge, с която насърчава най-богатите хора да дарят по-голямата част от състоянието си. През последните 16 години Бъфет е дарил около 60% от акциите си в Berkshire Hathaway на фондацията Gates и четири семейни фондации, а по-рано този месец обяви, че възнамерява да дари и останалите си акции на стойност около 140 милиарда долара до края на 2034 г.

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Според Bloomberg Billionaires Index нетното състояние на Мъск е възлизало на 709 милиарда долара към края на търговията в понеделник. Миналия месец богатството му за кратко е надхвърлило 1 трилион долара, след като SpaceX стана публична компания, но впоследствие стойността на акциите ѝ се е понижила значително. Ако предприемачът дари дори 100 милиарда долара, той би се присъединил към Бъфет и Бил Гейтс сред най-големите дарители в историята.

През последните месеци Мъск нееднократно заявява, че развитието на изкуствения интелект, енергетиката и роботиката ще намали цената на почти всички стоки и услуги - от храната и жилищата до здравеопазването и образованието. Според него спестяванията за пенсия ще станат без значение, а универсалният висок доход ще бъде най-добрият начин за справяне със загубата на работни места вследствие на AI. Въпреки това анализ на Business Insider, базиран на реакции в X, Facebook и Reddit, показва широко разпространен скептицизъм към тази визия. Именно обещание за мащабно дарение би могло да бъде начинът, по който Мъск да покаже, че е напълно убеден в собствените си прогнози.