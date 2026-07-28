×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1389 BGN
Петрол
81.16 $/барел
Bitcoin
$63,391.8
Последвайте ни
1 USD
1.1389 BGN
Петрол
81.16 $/барел
Bitcoin
$63,391.8
Свят Илон Мъск обмисля да последва примера на Уорън Бъфет с милиардни дарения

Илон Мъск обмисля да последва примера на Уорън Бъфет с милиардни дарения

bTV Бизнес екип

Ако предприемачът дари 100 млрд. долара, той би се присъединил сред най-големите дарители в историята

Главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX Илон Мъск загатна, че може да отдели част от богатството си за благотворителност, за да покаже, че наистина вярва във визията си за бъдеще, в което технологиите ще създадат такова изобилие, че парите ще изгубят значението си. Темата беше повдигната, след като носителят на Нобелова награда за икономика Дарон Аджемоглу го призова да подкрепи с действия прогнозите си за свят „след богатството“.

Снимка: EPA/Reuters

Аджемоглу предложи Мъск да се ангажира да дари настоящото си състояние, което според него възлиза на около 1 трилион долара, за благотворителни каузи до 2036 г. Според професора от MIT подобен ход би бил убедително доказателство за вярата на предприемача в силата на изкуствения интелект и технологиите, като същевременно би намалил обществените опасения относно влиянието на милиардерите. В отговор на дискусията в X Мъск написа: „Всъщност ще направя нещо в тази посока!“, без да разкрие повече подробности.

Ако действително поеме подобен ангажимент, Мъск би се наредил до най-големите филантропи в света, сред които е и Уорън Бъфет. През 2010 г. легендарният инвеститор стана съосновател на инициативата Giving Pledge, с която насърчава най-богатите хора да дарят по-голямата част от състоянието си. През последните 16 години Бъфет е дарил около 60% от акциите си в Berkshire Hathaway на фондацията Gates и четири семейни фондации, а по-рано този месец обяви, че възнамерява да дари и останалите си акции на стойност около 140 милиарда долара до края на 2034 г.

Снимка: Getty Images

Според Bloomberg Billionaires Index нетното състояние на Мъск е възлизало на 709 милиарда долара към края на търговията в понеделник. Миналия месец богатството му за кратко е надхвърлило 1 трилион долара, след като SpaceX стана публична компания, но впоследствие стойността на акциите ѝ се е понижила значително. Ако предприемачът дари дори 100 милиарда долара, той би се присъединил към Бъфет и Бил Гейтс сред най-големите дарители в историята.

Най-богатият човек обедня: Състоянието на Мъск падна под 700 млрд. долара

През последните месеци Мъск нееднократно заявява, че развитието на изкуствения интелект, енергетиката и роботиката ще намали цената на почти всички стоки и услуги - от храната и жилищата до здравеопазването и образованието. Според него спестяванията за пенсия ще станат без значение, а универсалният висок доход ще бъде най-добрият начин за справяне със загубата на работни места вследствие на AI. Въпреки това анализ на Business Insider, базиран на реакции в X, Facebook и Reddit, показва широко разпространен скептицизъм към тази визия. Именно обещание за мащабно дарение би могло да бъде начинът, по който Мъск да покаже, че е напълно убеден в собствените си прогнози. 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как българска платформа направи колективното инвестиране в имоти възможно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата