Каква ще е цената на природния газ през юли?

Новата цена е с 5,84% по-висока спрямо тази през юни

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цената на природния газ за юли в размер на 37,70 евро/MWh, без да се включват таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. По тази цена „Булгаргаз“ ще доставя синьо гориво на крайните снабдители и на дружествата с лиценз за производство и пренос на топлинна енергия, предава БНТ.

Новата цена е с 5,84% по-висока спрямо тази през юни, но според КЕВР остава конкурентна за битовите и стопанските потребители. Регулаторът посочва, че тя е с около 4 евро/MWh по-ниска от юлските фючърси на международните пазари. Данните показват, че котировките на европейския газов хъб TTF са около 41–42 евро/MWh, а на българския „Газов хъб Балкан“ – между 39 и 42 евро/MWh.

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Прогнозата на „Булгаргаз“ е, че до края на годината регулираната цена за вътрешния пазар няма да надхвърли 40 евро/MWh. Като основна причина за това дружеството посочва започналото поевтиняване на международните цени на нефта и природния газ след края на конфликта в Близкия изток.

В ценовия микс за юли е включен природен газ от Азербайджан, доставян по интерконектора България – Гърция (IGB) съгласно дългосрочния договор между двете страни. Освен това „Булгаргаз“ е осигурил и количества втечнен природен газ (LNG) по сключени договори с търговци след проведен търг.

Утвърдената от КЕВР цена включва няколко основни компонента – цената на природния газ на входа на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“, както и компонент за компенсиране на разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в газохранилището „Чирен“ в изпълнение на Плана за действие при извънредни ситуации.