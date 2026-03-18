БГ Бизнес Цените на лифт картите в Банско ще бъдат намалени от 1 април - ето с колко

Цените на лифт картите в Банско ще бъдат намалени от 1 април - ето с колко

bTV Бизнес екип

Ски сезонът ще продължи до 12 април включително

Цените на лифт картите в ски зона Банско ще бъдат понижени от 1 април, съобщиха от концесионера на зоната „Юлен“ АД, предава БТА. От дружеството уточняват, че любителите на зимните спортове ще могат да се възползват от намалението по време на пролетната ваканция на учениците, както и през Великденските празници.

Дневната карта за лифтовете за възрастни ще бъде намалена от 59 на 45 евро. За младежи от 12 до 19 години цената ще спадне от 53 на 40 евро. При децата между 7 и 12 години, както и за пенсионери до 75-годишна възраст, дневната карта ще бъде понижена от 30 на 20 евро. От концесионера допълват, че са намалени и цените на лифт картите с валидност от два и повече дни.

От дружеството съобщават още, че ски сезонът ще продължи до 12 април включително. Те уточняват, че в момента снежната покривка е достатъчна, всички лифтове функционират, а пистите се поддържат редовно.

Цените на лифт картите, валидни до 31 март, както и новите тарифи, които ще важат от 1 април до края на сезона, могат да бъдат разгледани на сайта на ски зона Банско.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

