Скъпото отопление забавя първите български оранжерийни краставици

Зеленчукопроизводители от Пловдивско изразяват сериозна тревога заради поскъпването на горивата и разходите за отопление на оранжериите. По-високите цени вече карат част от стопаните да се откажат от производство, а други са решили да отложат засаждането на новата реколта, предава БНТ.

В оранжерии в пловдивското село Мало Конаре производителят Иван Кабуров отглежда около 8 декара краставици. Тази година обаче засаждането е закъсняло с приблизително един месец.

„Нашата продукция беше засадена с около месец по-късно заради несигурността какво ни очаква. Пелетите поскъпнаха с около 15–20%, газта е с около 5% по-скъпа, а торовете започват да се увеличават с 30–40%. Не знаем какво ще ни донесе утрешният ден“, казва той пред БНТ.

Отоплението е от ключово значение за оранжерийното производство, тъй като температурата трябва да се поддържа около 20 градуса. Само при такива условия след приблизително 40 дни може да се прибере качествена продукция. Въпреки нарасналите разходи, производителите не очакват сериозно поскъпване на българските краставици. Според тях появата на родна продукция на пазара ще повлияе върху цените.

Първите български краставици от отопляеми оранжерии се очаква да се появят на пазара преди Великден. Производителите обаче настояват държавата да обърне по-сериозно внимание на сектора, тъй като високите енергийни разходи застрашават част от оранжерийното производство.

