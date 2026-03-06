×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1618 BGN
Петрол
80.37 $/барел
Bitcoin
$70,517.2
Последвайте ни
1 USD
1.1618 BGN
Петрол
80.37 $/барел
Bitcoin
$70,517.2
БГ Бизнес Скъпото отопление забавя първите български оранжерийни краставици

Скъпото отопление забавя първите български оранжерийни краставици

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Отоплението е от ключово значение за оранжерийното производство, тъй като температурата трябва да се поддържа около 20 градуса

Зеленчукопроизводители от Пловдивско изразяват сериозна тревога заради поскъпването на горивата и разходите за отопление на оранжериите. По-високите цени вече карат част от стопаните да се откажат от производство, а други са решили да отложат засаждането на новата реколта, предава БНТ. 

Снимка: Thinkstock/ Guliver Photos

В оранжерии в пловдивското село Мало Конаре производителят Иван Кабуров отглежда около 8 декара краставици. Тази година обаче засаждането е закъсняло с приблизително един месец.

„Нашата продукция беше засадена с около месец по-късно заради несигурността какво ни очаква. Пелетите поскъпнаха с около 15–20%, газта е с около 5% по-скъпа, а торовете започват да се увеличават с 30–40%. Не знаем какво ще ни донесе утрешният ден“, казва той пред БНТ.

Кои страни са най-засегнати от прекъсването на доставките на природен газ?

Отоплението е от ключово значение за оранжерийното производство, тъй като температурата трябва да се поддържа около 20 градуса. Само при такива условия след приблизително 40 дни може да се прибере качествена продукция. Въпреки нарасналите разходи, производителите не очакват сериозно поскъпване на българските краставици. Според тях появата на родна продукция на пазара ще повлияе върху цените.

Първите български краставици от отопляеми оранжерии се очаква да се появят на пазара преди Великден. Производителите обаче настояват държавата да обърне по-сериозно внимание на сектора, тъй като високите енергийни разходи застрашават част от оранжерийното производство.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата