Забравена конституционна клауза може да коства на Тръмп 150 млрд. евро

Ето кой е този закон?

Конституционна разпоредба от XVIII век може да струва на президента на САЩ Donald Trump до 150 милиарда евро. Съд в Ню Йорк разпореди на митническите власти да започнат изплащане на средства на стотици хиляди вносители, преди правителството да успее да намери начин да избегне това. Става дума за клауза в United States Constitution, която изисква всички вносни мита да бъдат еднакви на територията на цялата страна.

Снимка: Reuters

По-рано тази седмица федерален съдия се позова на тази разпоредба, надграждайки решение на Supreme Court of the United States, според което президентът няма законово право да налага мита по силата на International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). В трисстранична заповед съдия Richard Eaton нареди на U.S. Customs and Border Protection незабавно да прекрати прилагането на закона върху вноса и да започне обработката на плащанията, предава Еuronews.

Заповедта следва решението от 20 февруари по делото Learning Resources, Inc. v. Trump, при което върховните съдии с 6 срещу 3 гласа постановиха, че IEEPA не дава правомощие на президента да налага тарифи. Съдът прие, че правото да се определят данъци и мита принадлежи на Конгреса и президентът не може едностранно да ги въвежда или променя, позовавайки се на извънредни правомощия. Решението на практика отмени мащабните мита върху почти всички държави, както и по-широките двуцифрени тарифи върху вноса, наложени година по-рано.

Случаят започва с иск на компанията Atmus Filtration от Нашвил, щата Тенеси, която произвежда филтри и филтриращи продукти и е платила около 11 милиона долара незаконни мита. Последиците обаче могат да бъдат много по-големи. До средата на декември митническите власти на САЩ са събрали приблизително 133,5 милиарда долара от вече отменените тарифи, а общата сума за възстановяване може да достигне 175 милиарда долара (около 150 милиарда евро), според изчисления на Penn Wharton Budget Model.

Сега митническите служби трябва да обработят всички вносни документи, по които са начислени мита по IEEPA, без да прилагат тези тарифи, както и да преразгледат вече приключените процедури, ако те все още не са окончателни. Процесът обаче може да се окаже сложен, тъй като митническата система на САЩ не е създадена за масови възстановявания на средства. Междувременно U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit вече отхвърли опита на администрацията на Тръмп да забави процеса и върна въпроса за разглеждане в търговския съд в Ню Йорк.

