Болница в Габрово предлага 5000 лв. заплата и жилище за лекар - кандидати няма

Осигуряването на апаратура е по-лесно отколкото да се намерят лекари и медицински сестри

Лекар специализант по анестезиология с месечно възнаграждение в размер на 5 хиляди лева – за тази позиция, обявена от областната болница в Габрово, няма кандидати. Преди дни от същото лечебно заведение публикуваха обява, че търсят специализанти по нервни болести и педиатрия, като предложената заплата е същата.

„Кандидати няма за нито едно от вакантните места, никой не се е интересувал дори от условията“, обясни директорът на многопрофилната болница "Д-р Тота Венкова" пред БНР.

Директорът на областната болница в Габрово д-р Минко Михов допълни, че осигуряването на апаратура и обновяването на отделенията е по-лесно отколкото да се намерят лекари и медицински сестри.

"Офертата е съвсем реална - за 5000 лв. чиста заплата, която ще получава един специализант в момента, в който започне специализацията си. Такъв тип оферти не важат само за отделението по реанимация. Болницата търси повече от 15 специализанти почти по всички основни специалности. Интересът е нулев. Заплащането в част от тези специализации е същото. Ние можем да осигурим дали общинско жилище, дали плащане на наем - настаняването в града, транспортни разходи, ако са от близки градове и желаят да си пътуват. Всички тези опции са валидни за всички специализанти", обясни директорът на здравното заведение.

Болницата предлага и безплатна възможност за повишаване на квалификацията на лекари и медицински сестри в белгийска клиника, с която поддържа дългогодишни партньорски отношения.

Осигуряването на медицински сестри е още по-сложно. Около 40 са вакантните работни места. Въпреки че болницата, заедно с местната власт, се опитват да привлекат желаещи да се обучават за медицински специалисти, като осигуряват стипендии, тази мярка в случай, че проработи, ще даде резултат след няколко години.

Болничното ръководство провежда и кампания сред учениците в областта, като ги запознава с предимствата на медицинските професии.

Кадровите проблеми се отразяват пряко на обслужването на пациентите, посочват специалистите от болниците в областта. Отношението на лекарите и персонала към болните е причината за 80% от оплакванията, стигнали до ръководството.

Тежкият недостиг на кадри поставя под риск осигуряването на болнична помощ за цялата област. Закриването на част от дейността би лишило жителите на областта от базова помощ, а най-засегнати ще бъдат отново социално уязвимите.

