Политиката за „връщане в офиса“ струва скъпо на Amazon

Петдневната политика на Amazon за връщане в офиса може и да възстановява дисциплината, но ѝ коства позиции в борбата за технологични таланти.

Вътрешен документ и разкази на служители показват, че агресивната политика за работа от офиса и изискването за преместване близо до определени „хъбове“ затрудняват усилията за набиране на кадри.

Вътрешни опасения за стратегията „хъб“

Стратегията с хъбовете е посочена като една от „горещо дискутираните теми“ сред рекрутърите на Amazon, тъй като ограничава възможността за наемане на „силно търсен талант, като например хора със способности в GenAI“, сочи вътрешният документ от края на миналата година, с който Business Insider се е запознал.

Откази на кандидати заради липсата на дистанционна работа

Някои рекрутъри на Amazon споделят пред Business Insider, че от миналата година насам са забелязали увеличение на кандидатите, отказващи предложения именно заради връщането в офиса. Тези хора са готови на по-ниско възнаграждение в други компании в замяна на гъвкавостта да работят дистанционно.

Един от рекрутърите заявява, че компанията губи технологични таланти заради това. Говорилите с Business Insider искат да останат анонимни, тъй като обсъждат чувствителни теми.

Допълнителни пречки пред наемането

Освен строгите правила за връщане в офиса, Amazon идентифицира и необичайната си структура на заплащане, както и изоставащата репутация в областта на изкуствения интелект като препятствия пред наемането, съобщи по-рано BI.

Залогът е висок. Amazon се стреми да остане начело в силно конкурентното пространство на генеративния ИИ, но без привличането на водещи таланти рискува да изостане.

Конкуренцията се възползва

Oracle например е наела над 600 служители на Amazon през последните две години, тъй като строгата RTO-политика на Amazon прави „изкушаването“ по-лесно, съобщи наскоро Bloomberg.

В имейл до BI говорител на Amazon заявява, че „премисата на тази история е погрешна“, добавяйки, че компанията „продължава да привлича и задържа едни от най-добрите хора в света“.

„Винаги търсим начини да оптимизираме стратегиите си за набиране на персонал и разглеждаме алтернативни локации, богати на таланти“, казва говорителят.

Много фирми затягат правилата за връщане в офиса, но Amazon изпъква. Компанията изисква пет дни физическо присъствие и обвързва спазването с повишенията и оценките за представяне. Тези, които отказват да се преместят в „хъбовете“, Amazon счита за доброволно напуснали.

„Продължаваме да вярваме, че екипите постигат най-добри резултати, когато колаборират и изобретяват лично, и наблюдаваме това като факт, откакто повечето хора вече са обратно в офиса всеки ден от известно време“, казва говорителят на Amazon.

Уолстрийт вече обръща внимание. Скорошен доклад на рисковия капиталов фонд SignalFire поставя Amazon в долната част на класацията по задържане на инженери, след Meta, OpenAI и Anthropic.

