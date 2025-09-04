Книжарницата или Temu: Къде е по-изгодно да пазарувате за първия учебен ден?

Ученическите пособия често могат да натежат върху семейния бюджет

С наближаването на първия учебен ден родителите започват да подготвят списъци с ученически пособия – разход, който лесно може да натежи върху семейния бюджет. Колко ще струва пазаруването обаче зависи най-вече от избраното място – традиционната книжарница или онлайн платформи като Temu.

Във физическите магазини изборът е по-сигурен, а качеството – по-гарантирано, но това обикновено означава и по-високи цени. Онлайн вариантите, като Temu, предлагат значително по-ниски оферти и по-широко разнообразие, но често вървят с риск от компромиси в качеството и несигурни срокове за доставка.

Колко струва ученическата раница?

Проверка на bTV Бизнес Новините показва, че раниците остават едно от най-сериозните пера в бюджета за подготовка на учениците. Цените варират в широк диапазон – от 25 лв. в масовите книжарници до над 300 лв. за брандирани модели. В по-ниския клас изборът е ограничен до семпли дизайни или стандартни щампи, докато по-скъпите предложения обикновено са свързани с популярни сред децата филми, игри и сериали като „Майнкрафт“, „Пес патрул“ или „Хари Потър“. Освен визията, по-високата цена често върви с по-здрава изработка, по-дебели материи и допълнителни удобства като колелца и дръжка.

На другия полюс онлайн платформата Temu залага на значително по-ниски цени – от мешки за 2 лв. до раници, чийто ценови диапазон варира от 10 лева до 300 лв. Китайската платформа предлага и брандирани раници с любимите герои на децата за около 25 лева.

Друга голяма разликата обаче е и предвидимостта: клиентите често спестяват значителни суми, но поемат риска от по-ниско качество и по-несигурна доставка. За семейства, които търсят максимално изгодни оферти, Temu е по-достъпната алтернатива, но за тези, които държат на трайност и гаранция, традиционната книжарница остава по-сигурният избор.

Несесер с пособия

Цената на един от най-важните ученически аксесоари – несесерът, пълен с химикали и моливи – също варира значително между книжарницата и Temu. В магазините у нас цените са между 15 и 80 лева, като по-скъпите варианти обикновено са брандирани или по-обемни и съдържат повече пособия – моливи, острилки, гумички, линии.

В Temu цените са доста по-ниски – между 10 и 20 лева за несесер, като пълните комплекти с всички основни ученически принадлежности най-често се предлагат за 18–20 лева.

Снимка: uwear.bg

Тетрадки

При тетрадките всичко зависи от формата и броя на страниците. В Temu цените не винаги са толкова изгодни, колкото при други артикули. Например комплект от четири тетрадки формат А5 с изображение на популярния герой „Стич“ струва около 15 лева. Все пак има и по-бюджетни предложения – комплект от 10 обикновени тетрадки (60 листа, формат А5) плюс 9 химикалки за 9 лева.

В книжарниците цените на тетрадките са относително сходни. Комплект от 10 броя с по 60 листа струва около 10 лева. При единичните тетрадки най-малките (20 листа) започват от 0,80 лв., тези с 40 листа са около 1,40 лв., а по-дебелите – над 60 листа – достигат над 2,50 лв. По-обемните тетрадки с 80 листа се продават за над 5 лева на повечето места. Ако се изберат модели с твърди корици, цената според формата и броя листа може да надхвърли и 10 лева за брой.

