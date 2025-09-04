Финансова удовлетвореност в Европа: Коя държава е на първо място?

България отчита най-ниска финансова удовлетвореност

Финансовото състояние на едно домакинство е не само решаващо за поддържане на приличен стандарт на живот, но играе и ключова роля за общото удовлетворение от живота, посочва Евростат – официалната статистическа служба на ЕС, съобщава Euronews.

Статистиката на ЕС за доходите и условията на живот (EU-SILC) отразява цялостната самооценка на респондентите към момента на анкетата. При преценка на финансовата си удовлетвореност те вземат предвид:

адекватността на доходите;

размера на спестяванията;

способността за изплащане на дългове и задължения;

възможността за покриване на големи непредвидени разходи;

размера на активите на цялото домакинство.

И така, доколко европейците са удовлетворени от финансовото си положение? Кои държави отчитат най-високи и най-ниски нива? Съществува ли корелация между годишните нетни доходи – в номинално изражение и в стандарти на покупателната способност (PPS) – и удовлетворението от финансовия статус?

Удовлетворените държави

Снимка: iStock

През 2022 г. хората в ЕС оценяват финансовото си положение средно с 6,6 по скала от 0 до 10, показват данните на Евростат. На скалата 0 означава „изобщо не съм удовлетворен“, а 10 – „напълно удовлетворен“.

Сред 36 европейски държави – членки на ЕС, кандидат-страни, Обединеното кралство и страните от ЕАСТ – домакинствата в Нидерландия и Финландия регистрират най-висока удовлетвореност, средно 7,6.

Швейцария (7,5), Норвегия и Швеция (и двете с 7,4) ги следват непосредствено.

Още пет държави също отбелязват над 7 точки: Австрия (7,3), Исландия (7,2), както и Белгия, Дания и Обединеното кралство (7,1).

Румъния (7), Германия, Ирландия, Малта и Люксембург (всички 6,8), както и Чехия, Италия и Словения (всички 6,7) също се нареждат над средното ниво за ЕС.

Неудовлетворени държави

Снимка: iStock

България отчита най-ниска финансова удовлетвореност – 4,6. Следват пет кандидат-страни за ЕС: Турция (4,7), Албания (4,8), Черна гора (4,9), Северна Македония (5,1) и Сърбия (5,2). Гърция (5,3) е близо до тази група.

