1 USD
1.67839 BGN
Петрол
66.73 $/барел
Bitcoin
$111,025.0
Последвайте ни
1 USD
1.67839 BGN
Петрол
66.73 $/барел
Bitcoin
$111,025.0
Свят Финансова удовлетвореност в Европа: Коя държава е на първо място?

Финансова удовлетвореност в Европа: Коя държава е на първо място?

Свят

bTV Бизнес екип

България отчита най-ниска финансова удовлетвореност

Финансовото състояние на едно домакинство е не само решаващо за поддържане на приличен стандарт на живот, но играе и ключова роля за общото удовлетворение от живота, посочва Евростат – официалната статистическа служба на ЕС, съобщава Euronews. 

Статистиката на ЕС за доходите и условията на живот (EU-SILC) отразява цялостната самооценка на респондентите към момента на анкетата. При преценка на финансовата си удовлетвореност те вземат предвид:

  • адекватността на доходите;

  • размера на спестяванията;

  • способността за изплащане на дългове и задължения;

  • възможността за покриване на големи непредвидени разходи;

  • размера на активите на цялото домакинство.

И така, доколко европейците са удовлетворени от финансовото си положение? Кои държави отчитат най-високи и най-ниски нива? Съществува ли корелация между годишните нетни доходи – в номинално изражение и в стандарти на покупателната способност (PPS) – и удовлетворението от финансовия статус?

Удовлетворените държави

Снимка: iStock

През 2022 г. хората в ЕС оценяват финансовото си положение средно с 6,6 по скала от 0 до 10, показват данните на Евростат. На скалата 0 означава „изобщо не съм удовлетворен“, а 10 – „напълно удовлетворен“.

Сред 36 европейски държави – членки на ЕС, кандидат-страни, Обединеното кралство и страните от ЕАСТ – домакинствата в Нидерландия и Финландия регистрират най-висока удовлетвореност, средно 7,6.

Швейцария (7,5), Норвегия и Швеция (и двете с 7,4) ги следват непосредствено.

Още пет държави също отбелязват над 7 точки: Австрия (7,3), Исландия (7,2), както и Белгия, Дания и Обединеното кралство (7,1).

Румъния (7), Германия, Ирландия, Малта и Люксембург (всички 6,8), както и Чехия, Италия и Словения (всички 6,7) също се нареждат над средното ниво за ЕС.

Продажбите на облигации в Европа достигнаха рекордните 49,6 млрд. евро за ден

Неудовлетворени държави

Снимка: iStock

България отчита най-ниска финансова удовлетвореност – 4,6. Следват пет кандидат-страни за ЕС: Турция (4,7), Албания (4,8), Черна гора (4,9), Северна Македония (5,1) и Сърбия (5,2). Гърция (5,3) е близо до тази група.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата