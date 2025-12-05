Глобалният гигант на Холивуд: Netflix купува HBO

Сделката е оценена на 72 милиарда долара

Netflix обяви, че е постигнал споразумение с Warner Bros Discovery за закупуване на легендарната фабрика за филми и сериали, както и на активи като стрийминг услугата HBO Max, за 72 милиарда долара, пише CNN. Новината разтърси Холивуд и преобърна очакванията за следващите стъпки на Warner Bros. Discovery.

Warner Bros. Discovery продължава с плановете си да се раздели на две публично търгувани компании през 2026 г. Когато разделянето влезе в сила, Netflix възнамерява да поеме частта, която включва Warner. Втората част, Discovery Global, ще включва CNN и други кабелни канали.

Сливането на Netflix , Warner Bros. и HBO ще изисква щателен регулаторен контрол в САЩ и други страни, съобщава CNN.

„Глобалният гигант на Холивуд“

Снимка: Getty Images

Подобна комбинация би създала огромна стрийминг империя и би сложила край на едно от най-големите медийни съперничества през последното десетилетие. В скорошен доклад на анализатори на Bank of America се казва: „Ако Netflix придобие Warner Bros, стрийминг войните на практика са приключили. Netflix ще се превърне в безспорния световен гигант на Холивуд, дори отвъд сегашното си доминиращо положение.“

В продължение на седмици Paramount беше смятана за фаворит в надпреварата за WBD. Ръководителите на Paramount, които искат да купят целия WBD – включително кабелните канали – изглеждаха много уверени в плановете си за сливане и в близките, взаимноизгодни отношения с президента Тръмп .

Но Netflix изненада мнозина със смелостта на офертите си. Стрийминг гигантът подаде две оферти по-рано тази седмица, които, според източници, запознати с процеса, го изпреварват Paramount.

Освен това, Netflix се е съгласил на същата, много висока такса за раздяла, която е предложил Paramount, според един източник. Това означава, че потенциалният купувач ще трябва да плати на WBD милиарди долари, ако сделката не се осъществи.

Най-големият неизвестен фактор е регулаторното одобрение. Администрацията на Тръмп ще преразгледа всяка транзакция между Netflix и WBD, а някои анализатори очакват политическа и съдебна битка.

Друг голям медиен играч

Някои американски политици вече изразиха опасения относно евентуална консолидация.

„Научаването за амбицията на Netflix да купи истинския си конкурент - стрийминг бизнеса на WBD - би трябвало да предизвика тревога сред антитръстовите регулатори по целия свят“, написа сенатор Майк Лий в Platform X. „Тази потенциална сделка, ако се осъществи, би повдигнала сериозни въпроси за конкуренцията - може би най-значимата от десетилетие.“

Paramount и Comcast, другият голям медиен играч, за който е известно, че е направил оферта за WBD, може да продължат опитите си да сключат сделката. С други думи, тази история далеч не е приключила.

