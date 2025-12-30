Искате повишение през 2026 г.? Направете тези 4 стъпки

Независимо дали искате да се изкачите по корпоративната стълбица, или искате увеличение на заплатата

Преди входящата ви поща отново да се препълни, има стъпки, които можете да предприемете още сега, за да си гарантирате силен старт през 2026 г. Краят на годината е естествен момент за равносметка на постигнатото и за планиране на това, което предстои.

Независимо дали планирате да развиете умения в областта на изкуствения интелект, да получите увеличение на заплатата или да разширите професионалната си мрежа, целите ви вероятно са много. Експерти по кариерно развитие препоръчват няколко целенасочени действия, които да ви помогнат да натрупате инерция, пише The Business Insider.

1. Актуализирайте своя „brag sheet“

С наближаването на края на годината е разумно да си запишете три-четири точки за постигнатото, казва Марк Сенедела, основател и главен изпълнителен директор на Ladders, пред Business Insider. „След време наличието на може би десетки ключови точки ще бъде истинско спасение“, посочва той. „Алтернативата е ужасяващото осъзнаване: "О, не, трябва да прегледам всичките си имейли и да го възстановя."

Такъв списък, това, което експертът по кариера от MyPerfectResume Жасмин Ескалера нарича „brag sheet“ на основните ви приноси, може да бъде безценен дори когато не напускате работа, а искате повишение или увеличение. „Кои са най-важните неща, които наистина показват въздействието ви?“ казва тя пред Business Insider.

2. Помислете какъв професионалист искате да бъдете

Ако работата ви се забавя около празниците, използвайте това време, за да формулирате цели. Ашли Хърд, автор на предстоящата книга „The Manager Method“ и бивш ръководител „Човешки ресурси“ за Северна Америка в McKinsey & Company, съветва да обмислите какво сте харесвали у добрите си шефове или колеги и кое бихте могли да приложите.

Може би сте имали ментор, който е общувал отлично или е помагал извън преките си задължения. Хърд препоръчва да определите онези поведения, които цените, и да решите с какво искате да бъдете известни на работното място.

3. Задайте ключови въпроси

Хърд съветва да идентифицирате и факторите, които са ви фрустрирали през годината. Ако сте били претоварени с работа, попитайте се: „Дали другите знаеха какво е на масата ми?“ и след това: „Как мога да говоря за това по продуктивен начин?“

Оттук нататък помислете какво желаете за ежедневната си работа и дългосрочната си кариера и как ще го комуникирате на прекия си ръководител. „Важно е да обмислите как реално да се застъпите за себе си и да проведете тези разговори“, казва Хърд.

4. Направете одит на календара

Не всяко новогодишно намерение трябва да е възвишено. Някои се свеждат до управлението на времето ви. Едва ли някой си мисли: „Още срещи, моля.“ Срещите са полезни за уточняване на задачи и приоритети, но могат и да поглъщат време.

Краят на годината е подходящ момент да прегледате календара си и да идентифицирате срещи, които могат да бъдат съкратени, пренаредени или заменени с друг формат за обмен на информация. В някои случаи е достатъчно да попитате началника или организатора дали присъствието ви е необходимо, дали групата може да се събира по-рядко или дали актуализациите могат да се изпращат писмено.

Проучвания показват, че с напредването на месеците времето в срещи често се увеличава, затова е полезно да го намалите, доколкото е възможно, преди новата година да започне. Ако сте амбициозни, можете да предложите „безсрещни“ дни – например един-два дни седмично без никакви съвещания.

