БНБ пуска в обращение медна колекционерска монета (СНИМКИ)

Колекционерските монети са законно платежно средство само в страната, която ги издава, за разлика от възпоменателните

Българската народна банка пуска в обращение на 23 март тази година медна колекционерска монета на тема „150 години от рождението на Кръстьо Сарафов“, става ясно от съобщение на сайта на институцията. Монетата е част от серията „Български творци“, има номинал 5 евро и ще бъде изсечена в тираж от 6000 броя.

Цената при пускането ѝ в обращение е 36 евро (70,41 лева). Това е втората колекционерска евромонета, емитирана от БНБ след присъединяването на България към еврозоната. Първата беше пусната през януари и бе посветена на 125 години от началото на електрическите трамваи у нас. Според монетната програма за тази година централната банка планира общо пет колекционерски емисии.

Снимка: БНБ

По правилата на еврозоната колекционерските монети са законно платежно средство само в страната, която ги издава, за разлика от възпоменателните, които важат във всички държави от зоната. През тази година БНБ ще емитира и една възпоменателна монета, посветена на българската азбука.

Новата монета е изработена от мед с проба 999/1000, тежи 16,4 грама и е с диаметър 34,2 милиметра. На лицевата страна в центъра е поставена емблемата на БНБ с годината „1879“, под която са отбелязани годината на емисията „2026“ и номиналът „5 ЕВРО“, а околовръст има надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и лавров венец.

На обратната страна е изобразен портретът на Кръстьо Сарафов на фон от филмова лента и театрални маски. Вдясно е изписано „150 ГОДИНИ“ на два реда, а по периферията стои текстът „ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КРЪСТЬО САРАФОВ“. Художественият проект е дело на Пламен Чернев и Преслав Чернев.

Монетата ще се продава на четири каси в централната сграда на БНБ в София, пл. „Княз Александър I“ №1, както и на четири каси в Касовия център на ул. „Михаил Тенев“ №10. Всеки клиент ще може да закупи само по една монета, независимо дали купува за себе си или за друго лице, като за покупка от чуждо име е необходимо нотариално заверено пълномощно. Ограничението важи както за физически, така и за юридически лица, а продажби няма да се извършват на лица под 18 години.

