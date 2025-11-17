BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
63.82 $/барел
Bitcoin
$95,791.6
Последвайте ни
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
63.82 $/барел
Bitcoin
$95,791.6
БГ Бизнес Близо 50% повече жилища са построени през 2025 г.

Близо 50% повече жилища са построени през 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Жилищното строителство е oсновният двигател на инвестициите у нас

Българското строителство продължава да върви стабилно нагоре и през тази година. Само през третото тримесечие на 2025 г. местните администрации са издали над 2200 разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, пише БНТ. В тях се планира изграждането на повече от 13 хиляди жилища.

Разрешителните за строеж са с около 12% повече, а броят на новите жилища расте с над една трета. Площта на новите сгради се увеличава с повече от 13% – ясен знак, че пазарът продължава да се разширява.

На годишна база, тенденцията е още по-впечатляваща – разрешителните за строеж са с 8,5% повече спрямо миналата година, а жилищата в тях – цели 46,9% повече. Това показва, че интересът към нови домове и инвестиции в жилищния сектор остава много силен.

Американците може да се отопляват с...биткой тази зима

Най-голяма продължава да е активността в Пловдив – градът води класацията с 442 нови разрешителни и близо 3800 предстоящи жилища. В морските градове и около столицата също се вижда оживление - София-град, Софийска област, Варна и Бургас, а Благоевград влиза в челната петица с 445 нови жилища.

IT заплатите в България през 2025: Кой печели най-много?

Според данните на Националния статистически институт жилищното строителство е основният двигател на инвестициите у нас. Докато административните сгради временно забавят темпо, новите домове продължават да се строят активно – особено в големите икономически и урбанистични центрове на България.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата