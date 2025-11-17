Американците може да се отопляват с...биткой тази зима

Как работи този процес?

Зимата идва, с което идва и въпросът колко ще струва отоплението този сезон. Повечето американци разчитат на обичайните си източници на топлина, но има и интересна алтернатива – криптовалутата може да произвежда топлина. Ако някои от стартиращите компании в индустрията за отопление чрез крипто се окажат успешни, в бъдеще използването ѝ за отопление на домове и сгради може да стане значително по-разпространено, пише CNBC.

Нека обясним основното: процесът на крипто майнинг изисква огромна изчислителна мощност, която генерира много топлина. Повечето от тази топлина в момента просто се губи. Според брокерската компания за дигитални активи K33, индустрията за добив на биткойни произвежда около 100 TWh топлина годишно – достатъчно, за да се отоплява цяла Финландия. Това огромно „разхищение“ на енергия стимулира предприемачите да търсят начини да използват тази топлина повторно – за отопление на домове, офиси или други помещения, особено през студените месеци.

Отопление с биткойн?

По време на една особено студена зима тази година, The New York Times направи рецензия на HeatTrio – отоплителен уред за 900 долара, който същевременно служи и като платформа за добив на биткойни. Някои хора използват топлината от домашния си добив на криптовалута, за да отопляват целия си дом.

„Виждал съм биткойн платформи, които тихо работят на таваните, като топлината им се пренасочва през вентилационната система, за да компенсира разходите за отопление. Това е умно използване на енергията, която иначе би се загубила“, казва Джил Форд, главен изпълнителен директор на Bitford Digital в Далас. „Това е пример как крипто майнерите могат да бъдат енергийни съюзници с малко креативност.“

Икономическите ползи обаче не са гарантирани – разходите и потенциалната печалба зависят от местните цени на електричеството и скоростта на минната машина. „Същата цена като отоплението на къщата, но предимството е, че добивате биткойн“, добавя Форд. Дори една самостоятелна машина за добив може да се включи в майнинг пул, за да се увеличи предсказуемостта на възвръщаемостта.

Има ли скептици?

Скептиците обаче остават. Дерек Мор от Университета в Рочестър твърди, че домашният добив вече почти няма шанс да бъде печеливш, тъй като индустриалните ферми използват специализирани чипове. „Устройствата за отопление с биткойн често изглеждат като обикновени печки, които просто консумират електричество“, обяснява той. Според него, макар топлината да се произвежда, реалният ефект върху отоплението на дома е малък.

Все пак някои експерти вярват, че plug-and-play самостоятелни платформи могат да направят концепцията жизнеспособна с течение на времето. Ники Морис от Тексаския християнски университет отбелязва, че криптото създава както дигитален актив, така и топлинна енергия, която може да се използва за отопление, загряване на вода или дори басейн. Това увеличава оперативната ефективност и може да бъде интегрирано с други източници на енергия като слънце, вятър или батерии.

Снимка: iStock

Примери от реалния свят вече съществуват. В град Чалис, Айдахо, компанията Softwarm пренасочва топлината от биткойн добива за отопление на магазини и предприятия. Собственикът на миялни за автомобили споделя, че преди е харчел по 25 долара на ден за отопление, а с копачите на биткойни печели повече в криптовалута, отколкото струва електричеството. Друга компания отоплява 2500-галонов резервоар за вода за индустриален бетон и спестява около 1000 долара месечно.

Кейд Питърсън, собственик на Softwarm, използва оборудването за отопление на дома си от две години и половина. Той е убеден, че в бъдеще топлината от добива на криптовалути ще захранва почти всичко – „след няколко години ще можете да си купите бойлер с порт за данни и водата ви ще се затопля с биткойни“, казва той.

