IT заплатите в България през 2025: Кой печели най-много?

Накъде върви пазарът на труда?

През последното десетилетие IT компаниите се утвърдиха като едни от най-желаните работодатели в България. Дори в периоди на глобални икономически сътресения, включително пандемията, секторът запази стабилност и продължи да предлага привлекателни условия в стремежа си да привлече таланти.

През последните две години обаче темпът се забавя. Това поражда логичния въпрос: накъде се движи пазарът на труда в IT сектора?

Отговорите са различни

Едни твърдят, че ръстът на възнагражденията се забавя. Други посочват, че това зависи от конкретната роля и опит. Трети отбелязват, че приоритетът вече не е толкова в наемането, колкото в задържането на съществуващи кадри.

В този контекст Job Board-ът на DEV.BG представя своя ежегоден анализ на заплащането в сектора, базиран на над 1700 обявени нетни възнаграждения за различни роли през 2025 г. Данните са разделени в три групи според опита:

Junior/Intern – до 2 години стаж

Mid – между 2 и 5 години

Senior – над 5 години и Team Lead позиции

Публикувани са както минимални, така и максимални стойности, разгледани както чрез средноаритметична стойност, така и чрез медиана.

Junior заплати (0–2 години опит)

В категорията за начинаещи специалисти лидер и по средноаритметични стойности, и по медиана е Data Science, където възнагражденията варират между 2 250 – 4 050 лв. На второ място е ETL/Data Warehouse с диапазон 2 100 – 3 400 лв.

Следват:

Java – средно 2 371 – 3 338 лв.; медиана 2 390 – 3 340 лв.

Infrastructure – средно 2 183 – 3 333 лв.; медиана 2 200 – 2 600 лв.

При Infrastructure се забелязва значително разминаване – по медиана ролята пада близо до дъното на класацията.

Mid заплати (2–5 години опит)

Втората група показва по-ясни тенденции. Очевидният лидер е *DevOps*, с диапазон:

Средноаритметично: 5 500 – 10 100 лв.

Медиана: 6 000 – 11 000 лв.

Тук второто място е по-оспорвано. Според средноаритметичните стойности това е Python (5 292 – 8 821 лв.; медиана 6 000 – 8 500 лв.)

Според медианата – PM/BA & more (медиана 5 000 – 9 000 лв.)

От гледна точка на максималните стойности картината е друга: Database Engineer и Infrastructure достигат до 12 000 лв., но при тях диапазонът е значително по-широк – минималните нива започват съответно от 3 000 и 2 000 лв.

Senior заплати (5+ години опит)

При най-опитните специалисти водещи са: IT Management – средно 8 000 – 13 667 лв.; медиана 8 000 – 13 000 лв.

DevOps – средно 7 556 – 11 751 лв.; медиана 9 500 – 13 000 лв.

Java – средно 7 077 – 11 446 лв.; медиана 7 512 – 11 250 лв.

По медиана обаче ERP/CRM Development изпреварва Java и Infrastructure, което показва стабилност и висока стойност на ролята на пазара.

В крайна сметка

Единно обобщение трудно може да се направи, тъй като динамиката силно зависи от опита и конкретната специализация. Все пак няколко тенденции се открояват умерен, но стабилен ръст при Mid специалистите. Пример за това е DevOps: през 2024 г.: 4 874 – 8 371 лв., през 2025 г.: 5 500 – 10 100 лв.

Подобно движение наблюдаваме и при Python, където увеличението е ясно и в диапазона, и в медианата.

При специалистите с 5+ години опит липсват драматични промени. Преобладава лек растеж, който следва годишната инфлация. Докато при junior позиции разликите са малки, при mid и особено при senior специалистите диапазоните стават много по-широки – признак за различна сложност на проектите и разнообразие в изискванията.

