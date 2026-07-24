Бюджет 2026 е приет: По-високи винетки, замразена минимална заплата и рекорден нов дълг

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Какво се променя?
Народното събрание окончателно прие държавния бюджет за 2026 г. със 125 гласа „за“ и 84 „против“. Финансовата рамка беше одобрена почти без промени спрямо първоначалния проект на финансовия министър Гълъб Донев, след като повечето предложения на опозицията бяха отхвърлени както на първо, така и на второ четене, пише БНТ.
Бюджетът предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което се равнява на близо 7,2 млрд. евро. Приходите на държавата се очаква да достигнат почти 50 млрд. евро, а разходите – близо 57 млрд. евро, което ги прави най-високите досега.
Парламентът даде зелена светлина държавата да поеме нов дълг до 10,1 млрд. евро през 2026 г. По разчетите на правителството до края на 2028 г. бюджетният дефицит трябва да бъде сведен до 3% от БВП, но държавният дълг ще нарасне до над 50 млрд. евро.
Една от най-осезаемите промени за гражданите влиза в сила още от 1 август.
Тогава:
С бюджета се отменя действащата формула за определяне на минималната работна заплата. Така тя остава замразена на 620,20 евро до приемането на нов механизъм за изчисляването ѝ.
Освен това през 2026 г. няма да се прилагат автоматичните механизми за увеличение на възнагражденията на учители, военнослужещи, университетски преподаватели и полицаи. Мярката обаче не отменя окончателно тези механизми.
С промени в Кодекса на труда се променя начинът, по който се изчислява трудовият стаж на хората, работещи на 4-часов трудов договор. Вместо по календарно време, той вече ще се отчита според реално отработените часове.
Парламентът запази данъчното облекчение за деца в размер на 306,78 евро на дете, което ще важи и за доходите през настоящата година.
Отхвърлено беше предложението на "Продължаваме промяната" размерът му да бъде удвоен до около 600 евро. Междувременно управляващите заявиха, че подготвят нов социален пакет през следващата година, за който ще бъдат търсени допълнителни приходи, включително чрез евентуално увеличение на данъка върху имотите.
Приетият бюджет предвижда и намаляване на държавната субсидия за вероизповеданията до 7,7 евро на вярващ.
Депутатите отхвърлиха предложенията на ГЕРБ, "Продължаваме промяната" и "Възраждане" за увеличение на ученическите стипендии. Така минималният им размер остава непроменен на 21 лв. (около 10 евро), ниво, което не е актуализирано от 1999 г.
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