Какво трябва да знаем за новите мита на Тръмп за повече от 80 държави

Митата варират 10% до 12,5%

Администрацията на Тръмп наложи нова вълна от мита за повече от 80 държави, вариращи от 10% до 12,5%. Това е поредният опит на Доналд Тръмп да продължи да налага глобални мита без одобрението на Конгреса, пише The Guardian.

Ето какво трябва да знаете:

Кои страни са засегнати?

Снимка: Reuters

Най-големите търговски партньори на САЩ, включително Канада, Мексико и Китай, бяха включени сред над 80-те държави, които ще се сблъскат с най-новите тарифи. Обединеното кралство, Австралия, Индия и 27-те държави, съставляващи Европейския съюз, също ще бъдат засегнати.

Всички тези страни са били разследвани за трудовите си практики, според офиса на търговския представител на САЩ, който очевидно е определил дали те ефективно блокират вноса в САЩ на стоки, произведени с принудителен труд.

Колко ще трябва да платят?

Тези страни ще бъдат обложени с мито от 10% или 12,5%.

Търговските партньори, които ще бъдат обложени с 10% мито, са тези, които „са поели ангажименти да приемат и ефективно да прилагат забрани за внос на принудителен труд“, заяви търговският представител на САЩ. Това включва Канада, Европейския съюз, Индия, Мексико и Обединеното кралство. Тези, които „не са приели забрана за внос на принудителен труд“, включително Австралия, Бразилия, Китай и Япония, ще бъдат обложени с мито от 12,5%.

Какво решение е постановил Върховният съд относно тарифите?

През февруари Върховният съд постанови с 6 гласа срещу 3, че законът от 1977 г., на който Тръмп се позова година по-рано, не е достатъчно правно основание за тарифите на президента „Денят на освобождението“. Законът е предназначен да предостави на президента по-големи правомощия по време на национална извънредна ситуация за регулиране на международната търговия, но съдът заяви, че правомощието да се приемат по време на мир принадлежи единствено на Конгреса.

Как тарифите са повлияли на американците?

Федералният резерв на Ню Йорк изчисли, че 90% от икономическата тежест, наложена от тарифите, е била прехвърлена върху американските потребители и бизнеси, въпреки че администрацията на Тръмп твърди, че те са били от полза за американците.

За някои американски малки предприятия обаче митата са се превърнали в несъществен проблем в сравнение с други належащи опасения за икономиката, включително по-високите разходи и изкуствения интелект. След решението на Върховния съд от февруари правителството е върнало на компаниите десетки милиарди долари приходи от мита.