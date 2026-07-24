Франция губи милионерите си: Защо богатите се изнасят в чужбина?

Всеки заминаващ милионер е прехвърлил средно около 5 милиона евро лични активи

Франция е отчела нетна загуба от 800 милионери през 2025 г., сочи последният доклад на Henley & Partners. Макар този брой да представлява малка част от общо около 2,4 милиона французи с нетно богатство над 1 милион евро, тенденцията привлича вниманието, тъй като с напускащите страната се изтеглят и значителни капитали, предава Еuronews.

Снимка: iStock

По данни на Френския институт за изследване на публичната администрация и политиката (iFRAP) всеки заминаващ милионер е прехвърлил средно около 5 милиона евро лични активи, което означава приблизително 4 милиарда евро изнесен капитал само за година. Според икономисти дори сравнително малък брой заможни хора може да има осезаем ефект върху икономиката, тъй като те често притежават компании, финансират инвестиции и допринасят със значителни данъчни приходи.

Причините за тази тенденция не се свеждат до един фактор. Сред основните са политическата нестабилност във Франция, честите смени на правителства, продължаващите бюджетни затруднения и несигурността около бъдещата икономическа политика. Допълнително безпокойство сред инвеститорите поражда и възможността Марин льо Пен да спечели президентските избори през 2027 г. Въпреки че нейната партия се стреми да увери бизнеса, че ще поддържа благоприятна среда за инвестиции, икономисти поставят под съмнение доколко обещаните разходи могат да бъдат съвместени с високия държавен дълг и бюджетните правила на Европейския съюз.

Снимка: iStock

Друг важен фактор е дебатът около облагането на богатството. През последните години във Франция се обсъжда предложението на икономиста Габриел Цукман за въвеждане на 2% годишен данък върху богатства над 100 милиона евро, както и т.нар. „данък при напускане“, който да се плаща до пет години след преместване в чужбина.

Според поддръжниците мярката би могла да донесе около 20 милиарда евро годишно и да засегне едва около 1800 домакинства. В крайна сметка предложението не беше прието, а вместо него Франция въведе 20% данък върху определени луксозни активи като яхти, частни самолети, спортни автомобили и бижута, притежавани чрез семейни структури с активи над 5 милиона евро.

Къде отиват?

Докато Франция обсъжда по-високо данъчно облагане, други държави активно се стремят да привличат заможни инвеститори. Обединените арабски емирства остават една от най-предпочитаните дестинации заради липсата на данък върху доходите на физическите лица. В Европа Италия се утвърди като привлекателен избор благодарение на режима с фиксиран данък за определени чуждестранни жители, а Швейцария и Монако продължават да привличат богатите със своите благоприятни данъчни условия. Португалия също остава интересна опция, въпреки че последните промени направиха данъчните ѝ стимули по-ограничени.