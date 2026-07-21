Предлагат трудовият стаж да се изчислява по нов начин

Промяната е заложена в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за тази година

Трудовият стаж ще се определя по нов начин - не според изработените календарни дни, а според реално отработените часове. Това означава, че хората, които работят на половин работен ден, ще трупат по-бавно трудов стаж - при 4-часов работен ден една календарна година ще се равнява на шест месеца трудов стаж.

Промяната е заложена в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за тази година.

Срещу предложението се обяви омбудсманът Велислава Делчева. От Министерството на финансите обаче коментираха пред БНТ, че целта на мярката е да ограничи сивата икономика.

58-годишният Роман Личев от Русе работи като специалист по поддръжката на 4-часов работен ден. Той разказва, че вече година и половина е на непълно работно време, защото не е успял да намери по-подходяща работа.

"От година и половина работя, но работя по принуда, един вид, да се каже, защото не съм намерил подходяща работа. Заплащането е ниско, то е ясно. Не съм много доволен, но това е положението", казва Личев.

Според омбудсмана Велислава Делчева не е редно толкова съществена промяна в Кодекса на труда да се прави чрез Закона за държавния бюджет. По думите ѝ предложението променя философията на начина, по който се изчислява трудовият стаж, и може да засегне голям брой хора, работещи на непълно работно време - родители на малки деца, хора с трайни увреждания, пенсионери, учащи и всички, за които това е единствената възможност за заетост.

"Предложението въвежда принципна промяна във философията на изчисляване на трудовия стаж, като преминава от традиционното му изчисляване в календарно време към изчисляване въз основа на действително отработените часове. Това изменение може да засегне значителен брой работници и служители, които работят при непълно работно време – родители на малки деца, лица с трайни увреждания, пенсионери, учащи се, както и лица, за които непълното работно време е единствената възможност за заетост", предупреждава Делчева.

Личев също смята, че промяната ще има негативни последици за хората като него.

"Това не е много правилно, защото това създава проблеми с пенсионирането, няма да ми стигне стажът за пенсия, оттам и възнаграждението е по-ниско, ще се отрази на пенсията ми. Това е много неправилно според мене", коментира той.

Икономистът и университетски преподавател Щерьо Ножаров обаче защитава предложените промени. Според него те ще направят системата по-справедлива както за работещите, така и за работодателите.

"Към момента несправедливо лицата на 4-часов работен ден получават по-голям клас прослужено време. Това ще доведе до облекчаване на работодателите", твърди Ножаров.

По думите му новият начин на изчисляване на трудовия стаж ще помогне и в борбата със сивата икономика, тъй като ще ограничи практиката хора да се водят на 4-часов работен ден само по документи, а реално да работят на пълно работно време.

"Когато реално се отчита трудовият и осигурителният стаж, самите работещи на намалено работно време ще искат да минат на пълно работно време или да им бъде отразявано, за да си запазят пълните права", смята той.

Именно ограничаването на подобни практики е и основната цел на предложената промяна, посочиха от Министерството на финансите. Поправката предстои да бъде разгледана от парламентарната комисия по бюджет и финанси на второ четене.