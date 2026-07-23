Замразяват минималната заплата до 2028 г.: Какво означава това за българските граждани?

Максималният осигурителен доход също остава без промяна след увеличението

Правителствощо замразява размера на минималната паботна заплата на 620,20 евро до 2028 г. „Прогресивна България“ с подкрепата на ГЕРБ и „Демократична България“ гласуваха за замразяването на минималната заплата до приемането на нова формула за нейното изчисляване. Решението бе взето от бюджетната комисия във вторник по време на второто четене на бюджета.

Това е съществена промяна спрямо досегашния механизъм, при който минималната заплата се актуализира всяка година.

Какво се променя?

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В момента Кодексът на труда предвижда минималната работна заплата да се определя всяка година като 50% от средната брутна работна заплата за последните 12 месеца, за които има официални данни. Новият бюджетен план обаче предвижда този механизъм на практика да не се прилага през следващите три години.

Това означава, че дори средните заплати в страната да продължат да растат, минималното възнаграждение ще остане без промяна.

Какво означава това за хората?

Замразяването на работната заплата означава спирането на нейното автоматично увеличение по досегашната законова формула. Ако през следващите години инфлацията продължи да повишава цените, покупателната способност на тези доходи може да намалее. Хората с по-ниски доходи ще изпитват по-големи затруднения да покриват ежедневните си нужди.

Решението ще засегне и работодателите, тъй като ще отпадне ежегодното увеличение на разходите за труд, свързано с минималната заплата.

Максималният осигурителен доход също остава без промяна след увеличението

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В указанията е записано още, че максималният осигурителен доход ще бъде увеличен на 2300 евро от 1 август 2026 г., след което ще остане на това ниво и през 2027 и 2028 г. Освен промените при минималната заплата, от 1 август се предвижда нов модел на осигуряване за част от държавната администрация.

Държавните служители по Закона за държавния служител и служителите в съдебната власт ще започнат да плащат лични осигурителни вноски. Първоначално съотношението между работодателя и служителя ще бъде 80:20.

Според заложените намерения обаче нетните им възнаграждения няма да намалеят. Предвижда се заплатите да бъдат увеличени така, че новите лични осигуровки да бъдат компенсирани. Това ще доведе до по-висок осигурителен доход, което впоследствие може да означава по-високи пенсии, обезщетения за болнични и майчинство.

Кои няма да бъдат засегнати?

Новите правила няма да важат за служителите в МВР и Министерството на отбраната. Те се осигуряват в отделен фонд на държавното обществено осигуряване, където вноските се покриват по различен ред.

Как ще се разпределят осигуровките?

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Предвижда се работодателят да продължи да поема по-голямата част от осигурителните вноски, а служителите постепенно да започнат да участват с личен дял. От 1 януари 2027 г. е планирано този личен дял плавно да се увеличава до достигане на общия модел, който важи за останалите работещи, като конкретен график все още не е публикуван.

Предложенията са част от подготовката на Бюджет 2026 и предстои да преминат през законодателната процедура, преди да бъдат окончателно приети.