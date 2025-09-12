1 USD
БГ Бизнес Бизнесът ще плаща с над 30% по-евтин ток утре

Бизнесът ще плаща с над 30% по-евтин ток утре

bTV Бизнес екип

Средната цена на пиковата енергия за утре е 98,30 лв. за мегаватчас

При средна цена от 136,82 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 13 септември, събота.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 216,69 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 36,86 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Тази малка грешка със старата банкова карта може да ви струва много

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 98,30 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 175,33 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 69 175,70 мегаватчаса електроенергия.

Австрия въвежда закон срещу скритото поскъпване на хранителните стоки

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 192,6 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 195,28 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

