Австрия въвежда закон срещу скритото поскъпване на хранителните стоки

Австрия въвежда закон срещу скритото поскъпване на хранителните стоки

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "шринкфлация" ?

Австрийското Министерство на икономиката обяви, че работи по изготвянето на нов закон, насочен срещу т.нар. шринкфлация. Това е явление, при което количеството продукт в опаковката се намалява, докато цената остава същата или дори се увеличава. Според информация на Австрийското радио и телевизия (ORF), се очаква законопроектът да бъде финализиран до края на настоящата година, предава БТА. 

Снимка: iStock

Министърът на икономиката Волфганг Хатмансдорфер е разпоредил по-интензивни проверки в търговските обекти за хранителни продукти. Контролите ще се провеждат във всички федерални провинции и ще включват както преглед на отстъпките, така и анализ на формирането на цените – с акцент върху това дали намаленията се базират на най-ниската цена за последните 30 дни.

Бойкот на магазините? Колко струва малката потребителска кошница в България

Министерството на социалната политика вече е изразило съмнения относно прилагането на това изискване. По тази причина, чрез Сдружението за защита на потребителите, са подадени жалби срещу големите търговски вериги. Още преди около месец финансовият министър Маркус Мартербауер също определи шринкфлацията като средство, чрез което потребителите се ощетяват.

В рамките на засиления контрол ще се направи и актуализация на начина, по който се представят базовите цени, така че те да бъдат по-лесни за сравнение. Сред предвижданите промени са въвеждането на стандартизирани етикети с еднакъв формат, по-ясна цифрова маркировка и използването на по-големи шрифтове за ценовата информация.

Къде е най-скъпата и най-евтината пазарска кошница в Европа?

От Министерството на икономиката посочват, че новото законодателство ще задължава ясно обозначаване на скритите поскъпвания, когато продуктите се предлагат в по-малки опаковки. Целта е да се постигне по-голяма прозрачност и информираност за потребителите при пазаруване.

