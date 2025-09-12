Тази малка грешка със старата банкова карта може да ви струва много

Дори без да се усетите, личните ви данни могат да бъдат изложени на риск

Старата банкова карта, която вече е изтекла, никога не трябва да се хвърля директно в кошчето. Много хора допускат тази грешка, без да осъзнават, че така излагат личните си данни на риск. Банковите карти съдържат важна информация – номера на картата, имена, чип и магнитна лента – която в неправилни ръце може да бъде използвана за кражба на лични данни и финансови измами.

Затова преди да се отървете от старата карта, тя трябва да бъде унищожена внимателно. Най-простият начин е да се нареже на малки парчета с ножици или чрез шредер за документи, като се обръща специално внимание на чипа и магнитната лента. Само след това картата може да бъде изхвърлена, но не в боклука или контейнерите за рециклиране.

Къде да изхвърлите старите карти?

Съществуват различни безопасни варианти за изхвърляне на старите карти. Повечето банки приемат стари карти и ги рециклират, а някои онлайн банки предлагат опция за връщане на картата чрез приложение.

Рециклиращите пунктове за електронен отпадък също приемат унищожени карти, пише Biznis Kurir. В супермаркетите и магазините за електроника понякога има специални кутии за отпадък, където картите могат да бъдат пуснати – отново само след като са нарязани или унищожени по подходящ начин.

Защо не трябва да се изхвърлят в боклука?

Банковите карти съдържат микрочипове и се считат за електронни устройства. В тях има метали като мед и злато, които при неправилно изхвърляне могат да отделят вредни вещества и да навредят на околната среда и здравето.

Унищожаването и правилното изхвърляне на картите не е просто препоръка, а мярка за защита на личните данни и околната среда.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM