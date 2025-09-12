Тази малка грешка със старата банкова карта може да ви струва много

1 USD
Дори без да се усетите, личните ви данни могат да бъдат изложени на риск

Старата банкова карта, която вече е изтекла, никога не трябва да се хвърля директно в кошчето. Много хора допускат тази грешка, без да осъзнават, че така излагат личните си данни на риск. Банковите карти съдържат важна информация – номера на картата, имена, чип и магнитна лента – която в неправилни ръце може да бъде използвана за кражба на лични данни и финансови измами.

Затова преди да се отървете от старата карта, тя трябва да бъде унищожена внимателно. Най-простият начин е да се нареже на малки парчета с ножици или чрез шредер за документи, като се обръща специално внимание на чипа и магнитната лента. Само след това картата може да бъде изхвърлена, но не в боклука или контейнерите за рециклиране.

Къде да изхвърлите старите карти?

Съществуват различни безопасни варианти за изхвърляне на старите карти. Повечето банки приемат стари карти и ги рециклират, а някои онлайн банки предлагат опция за връщане на картата чрез приложение.

Рециклиращите пунктове за електронен отпадък също приемат унищожени карти, пише Biznis Kurir. В супермаркетите и магазините за електроника понякога има специални кутии за отпадък, където картите могат да бъдат пуснати – отново само след като са нарязани или унищожени по подходящ начин.

Защо не трябва да се изхвърлят в боклука?

Банковите карти съдържат микрочипове и се считат за електронни устройства. В тях има метали като мед и злато, които при неправилно изхвърляне могат да отделят вредни вещества и да навредят на околната среда и здравето.

Унищожаването и правилното изхвърляне на картите не е просто препоръка, а мярка за защита на личните данни и околната среда.

