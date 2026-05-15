"Бизнес новините" на bTV беше отличен с 3 наради в конкурса "Зелено перо"

С огромно удоволствие искаме да споделим, че екипът на "Бизнес новините" на bTV беше отличен с 3 наради в категоря "Зелено перо" на конкурса b2b Media.

Наградие бяха връчени на редакторите Айлин Дрикова, Стефани Боова и Борислава Кирилова. Екипът получава признание за поредна година благодарение на материали, посветени на ESG политики, устойчивост и възобновяема енергия. Зелените теми винаги са били във фокуса на "Бизнес новините". Много епизоди на рубиките ни "Корпоративни истории" и "Бизнес видео подкаст" са позветени на тази тематика.

Айлин Дрикова бе отличена за материала си в рубриката „Корпоративни истории“, посветен на хартия, произведена от камък.

Борислава Кирилова разказва за онлайн магазин, който предлага картички за засаждане.

Стефани Боова представя авторски материал, посветен на ролята на рециклирането.

bTV беше отличена в конкурса и като „Зелена медия“, както и с приза „Образование и ESG“.

b2b media провежда този конкурс вече 16 години. В инициативата до този момент са се включили над 1000 компании, всички те със „зелени“ цели, постижения и каузи за по-здравословна среда.

Отличените наши материали може да изгледате тук:

