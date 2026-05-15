Ново или старо строителство: Кое излиза по-изгодно в дългосрочен план?

Покупката на жилище винаги е свързана с важни решения, а един от основните въпроси е дали да се избере ново или старо строителство. И двата варианта имат своите предимства и недостатъци, затова изборът зависи най-вече от личните нужди, бюджета и очакванията към бъдещия дом. Новопостроените имоти са жилища, в които никога не е живяно, докато старото строителство включва имоти, които вече са имали поне един собственик.

Ново строителство

Сред основните предимства на новото строителство е по-добрата енергийна ефективност. Съвременните технологии осигуряват качествена изолация, модерни отоплителни системи и ефективни дограми. Освен това новите жилища обикновено идват с гаранция от строителя, често за период от 10 години, което дава допълнително спокойствие на собствениците. Купувачите често могат да персонализират интериора още на етап строеж, избирайки подови настилки, кухни или бани. Допълнително предимство е липсата на дълга верига от сделки, както и различните схеми за подпомагане на покупката и бонуси от инвеститорите, пише whitegates.

Новото строителство обаче има и своите недостатъци. Жилищата често са разположени по-гъсто едно до друго, което може да създаде проблеми с пространството, гледката или паркирането. Стаите обикновено са по-малки в сравнение с по-старите имоти, а цените често включват т.нар. „премия за ново строителство“. Това означава, че стойността на имота може временно да спадне след покупката. Възможни са и строителни дефекти или забавяния при покупка „на зелено“, което понякога създава неудобства за купувачите.

Старо строителство

От своя страна старото строителство привлича с повече характер, история и пространство. По-старите домове често разполагат с по-високи тавани, по-големи стаи и просторни дворове. Те могат да предложат оригинални архитектурни елементи като декоративни корнизи, камини или дървен паркет, които трудно се срещат в новите сгради. Освен това при старите имоти купувачът може по-лесно да види потенциалните проблеми чрез оглед и експертиза, както и да открие възможности за повишаване на стойността чрез ремонт или разширение.

Наред с предимствата, старото строителство крие и повече рискове. Такива имоти често изискват сериозна поддръжка и ремонти, а енергийната им ефективност обикновено е по-ниска, което води до по-високи разходи за отопление и електроенергия. При покупка може да се попадне и в дълга верига от сделки, което увеличава риска от забавяния или провал на процеса. Освен това старите жилища често имат следи от износване, а проблеми като влага или амортизация могат да доведат до допълнителни разходи.

Кое е по-добре в дългосрочен план?

В дългосрочен план изборът между ново и старо строителство зависи от приоритетите на купувача. Новите жилища предлагат по-ниски текущи разходи и модерни удобства, докато старите имоти често впечатляват с по-добро разпределение, повече пространство и потенциал за увеличение на стойността. Затова е важно всеки купувач внимателно да прецени нуждите си, преди да вземе окончателно решение.