Телефонът на Тръмп ще започне да се доставя тази седмица

Почти година след като Trump Mobile започна да приема депозити от 100 долара за своя смартфон, от компанията обявиха, че позлатените телефони Trump Phone ще започнат да се изпращат още тази седмица. Устройството, известно официално като Trump Mobile T1, силно напомня на китайски модел, който се продава за под 200 долара в Walmart, предава CNN.

Телефонът не отговаря напълно на първоначалните обещания на Trump Organization. Смартфонът ще разполага с по-малък екран и по-малко памет от първоначално рекламираното, но характерният златист дизайн и брандирането с името Trump ще бъдат запазени. Изданието Fortune също отбеляза, че условията за предварителна поръчка са били променени, като компанията вече уточнява, че не гарантира производството или реалната продажба на устройството, а депозитът осигурява само „условна възможност“ за покупка.

Малко след това компанията публикува серия от публикации във Facebook. В една от тях се посочва, че клиентите, направили предварителна поръчка на модела T1, ще получат имейл с актуална информация, а доставките започват още тази седмица. Междувременно секцията за коментари в страницата е била изключена.

От Trump Mobile обясниха, че забавянето на телефона, който първоначално е трябвало да бъде пуснат на пазара още миналия август, се дължи на сложността на технологичния процес и необходимите тестове за качество. Главният изпълнителен директор Pat O'Brien заяви пред CNN, че технологичният бизнес е по-сложен, отколкото мнозина предполагат, тъй като всички компоненти трябва да преминат през сериозни проверки. По думите му интересът към устройството е много голям и всички поръчки трябва да бъдат изпълнени през следващите седмици.

Според анализатора Max Weinbach от компанията Creative Strategies процесът по финализиране на софтуера, производствените договори и останалите споразумения за Android устройства обикновено отнема около 18 месеца. Той подчертава, че има множество препятствия, които трябва да бъдат преодолени преди подобен продукт да достигне до пазара.

Първоначално телефонът беше рекламиран като „Произведено в САЩ“, но впоследствие това описание беше заменено с фразата „проектиран с американски ценности“. Промяната дойде, след като експерти от индустрията изразиха съмнения относно американския произход на устройството и отбелязаха, че характеристиките му силно наподобяват модел на китайски производител. Ryan Reith от International Data Corporation коментира, че подобни формулировки като „проектиран“ и „изграден“ са твърде неясни и не показват реално къде се произвеждат компонентите. За пример той посочи Apple, която проектира устройствата си в Калифорния, но ги сглобява в Китай и Индия с части от международни доставчици.

Пускането на телефона на пазара предизвика и критики относно използването на името на Donald Trump за бизнес цели по време на мандата му. Устройството е разработено от Trump Organization, управлявана от синовете му Eric Trump и Donald Trump Jr.. Междувременно сенаторът Elizabeth Warren определи забавянето като „поредната измама на Тръмп“. Компанията все още твърди, че телефонът е „Произведено в САЩ“, въпреки че този текст вече е премахнат от сайта. Месечният тарифен план за разговори и мобилни данни струва 47,45 долара – препратка към ролята на Доналд Тръмп като 45-и и 47-и президент на САЩ.