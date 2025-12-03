Майли Сайръс вече е сгодена: Колко струва годежният пръстен?

Tя носеше блестящия пръстен на премиерата на филма „Аватар: Огън и пепел“

Само дни след първите спекулации, че Майли Сайръс е сгодена, информацията вече е потвърдена. Анонимен източник е заявил пред People, че певицата и партньорът й Макс Морандо са направили голямата крачка, след като вниманието на феновете бе привлечено от пръстена, който тя носеше на световната премиера на „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис на 1 декември.

Бижуто, забелязано именно на този червен килим, според експерти може да струва до 450 000 долара. Пръстенът е изработен по поръчка от дизайнерката Джаки Айш и представлява масивно 14-каратово злато с диамант във форма cushion cut, поставен хоризонтално. Съчетанието между размера на камъка, плътната златна основа и нестандартната позиция на диаманта обяснява високата оценка, която специалистите му дават.

Според Blue Nile стойността на пръстена варира между 300 000 и 450 000 долара. Бижутерът и оценител Рейн Хирш предполага по-нисък диапазон — между 150 000 и 250 000 долара, като подчертава, че точната цена зависи от цвета и чистотата на диаманта.

Експертът Кристи Кълинейн отбеляза, че стойността на пръстена зависи най-вече от произхода на диаманта. Ако камъкът е добиван, цената може да надхвърли 200 000 долара. Ако обаче е лабораторно създаден, стойността му спада до около 15 000 долара.

Сайръс беше видяна с пръстена още през ноември, но именно появата й на червения килим — в черна рокля Gucci — привлече вниманието към детайлите на бижуто и го превърна в една от най-обсъжданите теми в Холивуд.

Двойката, чиито отношения започнаха през 2021 г., рядко коментира личния си живот, но годежът им не изненада онези, които ги следят отблизо. Сега, когато бляскавият пръстен вече е официално показан, остава само един въпрос: колко точно карата блестят на ръката на Майли — и дали стойността им достига онези впечатляващи половин милион долара, които експертите не изключват.

