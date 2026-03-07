Нюйоркските небостъргачи, които крият най-престижния „град-призрак“ в света

За милиардерите тези луксозни имоти не са домове

На повече от 400 метра над Ню Йорк се намира най-престижният „град-призрак“ в света. Защо най-скъпите апартаменти на „Billionaires' Row“ почти винаги са празни и как свръхбогатите пазят милионите си там в пълна тайна?

„Billionaires' Row“, струпване на луксозни жилищни небостъргачи близо до южния край на Сентръл парк в Ню Йорк, изглежда изоставено. Близо половината от апартаментите в седем от най-високите сгради в Ню Йорк в момента са празни, включително 470-метровата кула „Сентръл парк“ – най-високата жилищна сграда в Западното полукълбо, съобщава N1 Сърбия.

При средна обявена цена от 25,2 милиона евро на апартамент, не е изненадващо, че много от тях остават непродадени, а тези, които са продадени, са преминали в ръцете на свръхбогатите по света, повечето от които изобщо нямат намерение да се нанесат в тях.

Инвестиции в небостъргачи в Ню Йорк

За милиардерите тези луксозни имоти не са домове, а по-скоро „своеобразни сейфове“. Те искат да запазят капитала си и да защитят активите си от инфлация и политическа нестабилност. Недвижимите имоти в Ню Йорк се считат за сигурно убежище, сравнимо със златото.

Покупките често се извършват чрез дружества с ограничена отговорност, което позволява на свръхбогатите да останат анонимни, като по този начин избягват обществения контрол и скриват истинската стойност на активите си от данъчните власти в родните си страни.

Апартаментите са празни през по-голямата част от годината. Потенциалният доход от наем за милиардерите е незначителен в сравнение с неприятностите, които биха могли да имат с потенциалните наематели или риска от износване.

Празен апартамент остава в оригиналното си състояние и затова е по-подходящ за бърза продажба, ако собственикът се нуждае от ликвидни средства. В това отношение той действа като прехвърляема инвестиция.

Най-ексклузивният квартал в света

Собствениците на Billionaires' Row формират ексклузивна, но дълбоко отчуждена общност. Списъкът с известни купувачи е доминиран от американски мениджъри на хедж фондове и технологични магнати.

Кен Грифин плати рекордните 200 милиона евро за апартамент на тази улица през 2019 г., а Майкъл Дел от Dell Technologies плати цели 85 милиона евро през 2014 г. Сред чуждестранните купувачи са саудитският магнат Фаваз Алхокаир и британският музикант Стинг.

Въпреки тези известни имена, десетки собственици се крият зад фиктивни компании, прекарвайки може би две седмици годишно в Ню Йорк, а останалите - в други луксозни места по света.

Броят на дежурния персонал е абсурдно висок в сравнение с броя на действителните жители. Много сгради предлагат 24-часови лични асистенти и частни готвачи, които поддържат апартаментите готови, дори ако собственикът не е бил наоколо от години. В този смисъл, „Billionaires' Row“ е наистина квартал, пълен с „призрачни жители“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN