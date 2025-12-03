BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.68403 BGN
Петрол
61.57 $/барел
Bitcoin
$94,099.1
Последвайте ни
1 USD
1.68403 BGN
Петрол
61.57 $/барел
Bitcoin
$94,099.1
БГ Бизнес Revolut пуска нова функция за България

Revolut пуска нова функция за България

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето как да я активирате

Revolut обяви стартирането на "Уличен режим" в България – нова функция за сигурност, създадена да осигури допълнителна защита срещу физически заплахи като кражба на телефон. Пускането й съвпада с натоварения сезон на пазаруване и предстоящите пътувания, като целта е клиентите да разполагат с по-силен и персонализиран защитен механизъм.

На фона на нарастващите кражби на устройства в Европа и усъвършенстваните тактики на измамниците, "Уличен режим" надгражда функцията "Защита на състоянието", която от 2024 г. вече използват над един милион потребители на Revolut, посочват от компанията. Новата функционалност позволява на клиентите да определят свои „доверени местоположения“, като дом или работно място, където преводите се потвърждават по-бързо. Когато клиентът е извън тези зони, преводите над зададения лимит автоматично се забавят с един час и изискват допълнително потвърждение чрез селфи, за да се предотвратят измами и ситуации, при които жертви са принуждавани да извършват трансфери.

Майли Сайръс вече е сгодена: Колко струва годежният пръстен?

Според Рами Калай, Product Owner за Retail Trust в Revolut, новата функция „връща контрола върху сигурността в ръцете на клиентите“ и им позволява да се чувстват уверени както на препълнени търговски улици, така и на оживени пазари. Клиентите могат по всяко време да добавят и премахват доверени локации.

Газът в Европа падна под 28 евро за мегаватчас за първи път от април 2024 г.

За да се използва "Уличен режим", е необходимо преди това да бъде активирана функцията "Защита на състоянието" и да бъдат зададени лимити за преводи, след което клиентът може да включи режима и да определи своето доверено местоположение.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата