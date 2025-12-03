Revolut пуска нова функция за България

Ето как да я активирате

Revolut обяви стартирането на "Уличен режим" в България – нова функция за сигурност, създадена да осигури допълнителна защита срещу физически заплахи като кражба на телефон. Пускането й съвпада с натоварения сезон на пазаруване и предстоящите пътувания, като целта е клиентите да разполагат с по-силен и персонализиран защитен механизъм.

На фона на нарастващите кражби на устройства в Европа и усъвършенстваните тактики на измамниците, "Уличен режим" надгражда функцията "Защита на състоянието", която от 2024 г. вече използват над един милион потребители на Revolut, посочват от компанията. Новата функционалност позволява на клиентите да определят свои „доверени местоположения“, като дом или работно място, където преводите се потвърждават по-бързо. Когато клиентът е извън тези зони, преводите над зададения лимит автоматично се забавят с един час и изискват допълнително потвърждение чрез селфи, за да се предотвратят измами и ситуации, при които жертви са принуждавани да извършват трансфери.

Според Рами Калай, Product Owner за Retail Trust в Revolut, новата функция „връща контрола върху сигурността в ръцете на клиентите“ и им позволява да се чувстват уверени както на препълнени търговски улици, така и на оживени пазари. Клиентите могат по всяко време да добавят и премахват доверени локации.

За да се използва "Уличен режим", е необходимо преди това да бъде активирана функцията "Защита на състоянието" и да бъдат зададени лимити за преводи, след което клиентът може да включи режима и да определи своето доверено местоположение.

