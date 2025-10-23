Банковите депозити на домакинствата са нарастнали с 13,1% през септември

Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 51,123 млрд. лева

През септември 2025 г. се запазва тенденцията на по-силно нарастване на банковите кредити за домакинствата (с 20,9% спрямо година по-рано) спрямо растежа на депозитите (с 13,1%), показват данни на Българската народна банка (БНБ).



В края на септември депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 151,706 млрд. лева (69,1% от БВП), като годишното им увеличение е с 13,2% след растеж с 11,8% през август.



Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 51,123 млрд. лева (23,3% от БВП), нараствайки на годишна база с 12,9% след тяхно повишение с 9,9% през предходния месец, предаде БНР. В същото време депозитите на финансовите предприятия нарастват с 18,8% на годишна база след повишение с 13,9% през август 2025 г., достигайки 4,311 млрд. лева (2% от БВП).

В края на септември депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 96,272 млрд. лева (43,8% от БВП), като се повишават на годишна база с 13,1% след растеж с 12,7% през август.

В същото време кредитите за неправителствения сектор през деветия месец на 2025 г. са в размер на 114,289 млрд. лева (52% от БВП), като нарастват на годишна база с 15% след повишение с 14,1% през август.



Според данните на БНБ, кредитите за нефинансови предприятия се повишават през септември с 9,7% на годишна база след повишение с 8% месец по-рано, като достигат 51,32 млрд. лева (23,4% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД през септември 2025 г. пък са в размер на 53,675 млрд. лева (24,4% от БВП), като спрямо същия месец на 2024 г. те се увеличават с 20,9% след повишение с 20,8% през август 2025 г.



През септември жилищните кредити са за 30,8 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 27,6% (при годишно увеличение с 27,4% месец по-рано), докато потребителските кредити през деветия месец на 2025 г. възлизат на 20,941 млрд. лева и са с 13,5% над нивата от септември 2024 г. и след тяхно повишение с 13,6% през август 2025 г.



През септември 2025 г. кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 9,294 млрд. лева (4,2% от БВП), нараствайки на годишна база с 13,6% след тяхно повишение с 13,2% през август 2025 г.

