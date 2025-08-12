Преди еврото: Банките удължават срока за внасяне на суми в левове без такси

Ето още важни неща, които предлагат банките у нас месеци преди влизане в еврозоната

Част от банките у нас удължиха срока на действие на безплатното приемане на суми в левове.

УниКредит Булбанк информира, че в отговор на нарастващия интерес удължава безтаксовия период за вноски в брой до края на септември.

С над 80% повече средства в брой са внесли физическите лица на каса в банката през месец юни 2025 г. спрямо предходните месеци на годината, по данни на банката. Аналогичен ръст се наблюдава и при сравнение с юни 2024 г. Същевременно средната сума на вноските от индивидуални клиенти е нараснала с близо 40%.

До 30 септември без такси ще може гражданите да внасят пари в левове по собствена сметка на каса независимо от размера и броя на вноските за периода. За същия период се премахва и таксата при депозит на банкомат в рамките на дневния лимит до 4 000 лева. Освен това, всеки желаещ може да открие банкова сметка с включени основни услуги напълно безплатно, като за първите четири месеца не се начислява месечна такса за обслужване. Първоначално банката беше освободила от входна такса внасянето на суми в левове до 10 август, пише "Сега".

„През последните два месеца забелязваме ясно засилване на внасянето на пари в брой в банката ни – знак, че хората активно се подготвят за преминаването към еврото. Не са само наши настоящи клиенти – към нас се обръщат и много нови, които търсят сигурност и надежден партньор в този важен преход и решават да внесат левовите си спестявания, така че те автоматично да бъдат превалутирани в евро на 1 януари 2026 г.“, обяви Борислав Генов, главен директор „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк.

Банка ДСК приема левове в брой по сметка без такса до 30 ноември

От 1 август до 30 ноември 2025 г. индивидуалните клиенти на Банка ДСК ще могат да внасят без такса левове в брой по личните си сметки в банката. Кампанията важи зa вноски на левови банкноти по сметка както на каса в офис на банката, така и на банкомати на Банка ДСК с депозитна функция. Така на 1 януари 2026 г., когато България приеме еврото, парите ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро. Няма ограничения за внесената сума, като за банкоматите с депозитна функция важи максималният дневен лимит от 9775 лв.

„С преференциалните условия, които Банка ДСК въвежда от 1 август до 30 ноември, целим да улесним нашите клиенти в процеса на прехода към еврото. Насърчаваме ги да внесат наличните си левове по сметка – това е най-сигурният и удобен начин да се подготвят за предстоящото преминаване към еврото”, заяви Цветослав Димов, главен финансов директор на Банка ДСК.

Кампанията не включва внасяне на монети и вноски от трети лица.

За същия период – от 1 август до 30 ноември 2025 г., се предлага и допълнителна възможност. Ако клиентите на Банка ДСК изберат да открият план За Заплата или За Пенсия, ще бъдат освободени от месечна такса за обслужване до 30 юни 2026 г. Плановете включват безплатни тегления от банкомат всеки месец, както и преводи и плащане на битови сметки без такса. Така клиентите могат да се възползват от по-изгодни условия за ежедневното си банкиране в преходния период към еврото.

ОББ удължи промоционалната си кампания до 31 октомври

Физическите лица, клиенти на ОББ, ще продължат да внасят банкноти в лева без такса по всички лични сметки и депозити на вносителите до края на октомври, обяви тези дни банката.

Както и досега, услугата ще бъде налична на каса без ограничение за внесената сума и на банкомати на ОББ с депозитна функция спрямо максималните дневни лимити. При внасяне на суми от над 10 000 лева е необходима пълна идентификация и информация, а и в някои случаи и документи, удостоверяващи произхода на средствата.

От ОББ подчертават, че в обхвата на кампанията не влизат вноски от трети лица и внасяне на монети=

Пощенска банка е удължила промоционалната си кампания за безтаксово внасяне на средства по разплащателни и депозитни сметки до края на 2025 г. Същото обяви преди време и Първа инвестиционна банка.

