Как мафиотска сага изстреля Робърт Дювал към богатството

Новината за смъртта на Робърт Дювал разтърси Холивуд. Идва края на една епоха, в която актьорството се измерваше не с ефектни жестове, а с вътрешна сила и истинност. Дювал беше от онези редки артисти, които не просто играят роли - те живеят в тях.

Ето поглед към кариерата и финансовото наследство на човека, който отказа да бъде просто „втора цигулка“.

Робърт Дювал и изкуството на мълчаливата сила

Робърт Дювал ни напусна, оставяйки след себе си наследство на стойност 50 милиона долара, данни цитирани от Celebrity Net Worth, и филмография, която се чете като учебник по история на киното. Макар и богат, Дювал винаги е бил воден от принципите на Санфорд Майснер и стремежа към реализъм, а не от банковата си сметка. Но кой всъщност е филмът, който го направи истински богат и утвърди пазарната му цена?

Филмът на големия пробив: "Кръстникът"

Макар дебютът му като Бу Радли в „Да убиеш присмехулник“ (1962) да е легендарен, истинският финансов и професионален скок идва с ролята на Том Хейгън в сагата на Копола.

Любопитен факт е, че за първия „Кръстник“ Дювал получава 36 000 долара – сума, която по онова време е била дори с 1000 долара по-висока от заплатата на младия Ал Пачино. Истинският възход обаче идва с продължението.

„Кръстникът II“: Заплатата му скача до 500 000 долара.

Когато идва време за „Кръстникът III“, Дювал показва своя характер. Продуцентите му предлагат 1 милион долара, но той отказва, след като научава, че на Ал Пачино са предложени 5 милиона. Неговата логика е проста и достойна. Говорейки по темата в интервю за „60 минути“ през 2004 г., Дювал обясни:

„Ако са платили на Пачино два пъти повече, отколкото са платили на мен, това е добре, но не три или четири пъти, както направиха."

Тази липса на Том Хейгън в третата част остава една от големите въпросителни в историята на киното, но и доказателство за артистичната почтеност на Дювал.

Пътят към 50-те милиона

След „Оскар“-а за „Нежни милости“ (1983) и незабравимите му участия в „Апокалипсис сега“ (с култовата реплика за мириса на напалм) и телевизионния шедьовър „Самотен гълъб“, хонорарите му стават стабилни. През 90-те и 2000-те години той затвърждава състоянието си с филми като:

„Апостолът“ (който сам пише и режисира)

Дювал не беше човек на холивудския кич. Голяма част от нетното му състояние е инвестирано в неговия покой. Основната му резиденция, фермата Бърнли в Северна Вирджиния, е 250-годишно имение в георгиански стил. Разположена на над 360 акра, тя беше неговото убежище от суетата, където той живееше със съпругата си Лусиана Педраса.

Днес светът не загуби просто актьор. Загуби тихата сила, която доказваше, че истинското величие не се крие в шума, а в истината.

