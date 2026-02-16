Българска компания придобива контролен дял в технологична група с приходи от над 9 млрд. долара

Сделката е логично продължение на общата визия на двете компании

Компанията „Станга“ (Stanga), част от глобалната технологична група „Уан Текнолоджис“ (ONE Technologies), обяви придобиването на контролния дял в американската компания „Гоу интерактив“ (Go Interactive) - технологичен партньор на корпоративни и стартъп клиенти в САЩ. Сделката е логично продължение на общата визия на двете компании, съобщиха от българската фирма.

Като част от публично търгуваната „Уан Текнолоджис" (ONE Technologies) „Станга“ последователно инвестира в придобиването и развиването на компании, които създават добавена стойност за нейните клиентите. Придобиването на „Гоу интерактив“ укрепва позициите на „Станга“ на северноамериканския пазар и разширява възможностите ѝ в ключови сектори като изкуствен интелект, киберсигурност, финанси и застраховане, е посочено в съобщението, цитирано от БТА.

С над 26-годишна история „Станга“ изгражда технологични екипи, които внедряват решения за дигитална трансформация, както и създават иновативни софтуерни продукти. Компанията разполага със стратегически развойни (R&D) центрове в България, Сърбия, Полша и Украйна.

В събщението е акцентирано още, че обединението на двете компании ще засили позициите на „Станга“ на американския пазар и ще предостави на клиентите в САЩ възможност да се възползват от още по-гъвкави, интегрирани екипи и богато портфолио от услуги – обхващащо разширяване на технологични звена, пълни решения за дигитална трансформация, както и изграждане на изцяло нови дигитални продукти и услуги.

Американска ИТ компания „Гоу интерактив“ предлага услуги чрез модела на аутстафинг (бизнес модел, при който компания „наема“ персонал от външна фирма (аутстафинг доставчик) за специфични проекти или временна работа), работейки както с корпоративни организации, така и със стартиращи бизнеси. Компанията оперира развойни центрове в Украйна и Полша, и разполага с екип от над 150 висококвалифицирани инженери и експерти и реализира годишни приходи от приблизително 9,2 милиона долара.

