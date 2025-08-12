Защо е необходимо държавите от ЕС да имат обща валута?

Единната валута има много предимства

Създаването на икономически и паричен съюз (ИПС) е неотменна амбиция на Европейския съюз от края на 60-те години на ХХ век. ИПС включва координация на икономическите и фискалните политики, обща парична политика и обща валута — еврото. Единната валута има много предимства: тя улеснява трансграничната търговия между компаниите, води до подобряване на икономическите резултати и до по-голям избор и повече възможности за потребителите.

Въпреки това на пътя на еврото стоят редица политически и икономически пречки: понякога политическата ангажираност отслабва, има разделение по въпроса за икономическите приоритети или сътресения на международните пазари. Всички тези пречки e трябвало да бъдат преодолени, за да се постигне напредък към създаването на икономически и паричен съюз.

Пътят към еврото

Стабилността на международните валути, които са доминирали в периода веднага след края на Втората световна война, не се е запазила за дълго. Сътресенията на международните валутни пазари са заплашвали общата ценова система на общата селскостопанска политика, която е основен стълб на Европейската икономическа общност. По-късните опити за постигане на стабилни обменни курсове са били засегнати от петролната криза и други сътресения. През 1979 г. е създадена Европейската парична система (EMS).

Европейската парична система е създадена като система от обменни курсове, използвана за поддържане на курса на участващите в нея валути в тесни граници. Този изцяло нов подход представлява безпрецедентна координация на паричните политики между страните от ЕС и функционира успешно повече от десетилетие. Под ръководството на Жак Делор управителите на централните банки на страните от ЕС подготвят доклада „Делор“ за създаване на ИПС.

От Маастрихт до еврото и еврозоната — от 1991 до 2002 г.

В доклада „Делор“ се предлага подготвителен период, който включва три етапа, за създаване на икономически и паричен съюз и еврозона, обхващащ времето от 1990 г. до 1999 г. Европейските лидери приемат препоръките на доклада „Делор“.

За Договора за Европейския съюз, който съдържаше разпоредби, необходими за реализирането на паричния съюз, бе постигнато съгласие на срещата на Европейския съвет в Маастрихт, Нидерландия, през декември 1991 г.

След продължили едно десетилетие приготовления, на 1 януари 1999 г. еврото беше въведено — през първите три години то беше „невидима валута“, използвана само за счетоводни цели и електронни плащания. Евромонетите и евробанкнотите бяха пуснати в обращение на 1 януари 2002 г., когато в 12 страни от ЕС се извърши най-голямото в историята преминаване от една валута към друга.

