Банките ще искат лична карта за обмен лев-евро при това условие

Вече половината левове са извън обращение

За да няма смут, занапред всички банки ще изискват лични карти от "неклиенти", които искат да обменят левове в евро, дори да става дума за малки суми.

Това съобщи Владимир Иванов, шеф на Координационния център за въвеждане на еврото. Решението е взето по идея на държавата, тъй като се оказа, че някои банки искат от клиенти да се легитимират, а други не, и хората се объркват и сърдят за разнобоя, пише "Сега".

Така личната карта вече е задължително условие за суми до 5000 евро, а над този лимит желаещият да обмени трябва да попълни и декларация за произход на средствата, посочи Иванов. И преди въвеждането на еврото тази декларация бе задължителна за операции със суми над 10 000 лв. - по силата на Закона срещу прането на пари.

Преди дни Асоциацията на банките обяви, че отново с цел уеднаквяване всички служители ще бъдат инструктирани да не се престарават, да се придържат към законовата граница и да не искат от клиенти да пишат декларации за произход на средствата, ако са примерно 500 или 1000 лева.

Председателят на Координационния съвет заяви, че преходът към единната валута върви дори по-добре от очакванията. Той увери, че след 20 януари ще се усети насищане на обращението с евробанкноти.

Иванов призова и гражданите, и търговците да се снабдят с банкноти и монети евро до 31 януари, защо на 1 февруари левът вече няма да е разплащателно средство.

В същото време експертът посъветва хората да не бързат да пласират левовете си "веднага", защото могат да ги обменят в евро безплатно и по фиксирания курс и в следващите месеци във всяка банка (или в пощите - в селищата, където няма банков офис). А след 30 юни касите на БНБ ще продължат да заменят левове и стотинки в евро без никакви такси и по познатия курс - без ограничения във времето.

Само десетина дни след въвеждането на еврото почти половината левове на практика вече са извън обращение, показват данните на Координационния център. Процесът започна още миналата година, но сега продължава с висока скорост.

