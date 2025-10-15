1 USD
БГ Бизнес Българското вино с отличие: 27 изби спечелиха 73 медала на световен конкурс

Българското вино с отличие: 27 изби спечелиха 73 медала на световен конкурс

bTV Бизнес екип

Български ракии и брендита спечелиха три златни и осем сребърни медала

Общо 73 медала спечелиха 27 български изби на всички издания през тази година на най-престижния световен винен конкурс Concours Mondial de Bruxelles (CMB). Резултатът от усилията им в производството се увенча с три големи златни медала, 26 златни и 44 сребърни в състезание с хиляди конкуренти от цял свят, предаде БТА.

Най-голям бе успехът на червените вина в Китай - и трите големи златни медала са при тях, като имат също така 17 златни и 13 сребърни.

Сгъни. Използвай. Промени: Как Петър и Радина борят морето от пластмаса с оригами иновация

Българските Совиньони, чийто конкурс през април се проведе в Бургас, грабнаха безпрецедентните 20 медала - 3 златни и 17 сребърни.

Розетата в Румъния ни извоюваха три златни и пет сребърни медала, а на състезанието за спиртни напитки в Мексико български ракии и брендита спечелиха три златни и осем сребърни медала.

"Вила Ямбол" е с най-много медали - два големи златни, шест златни и три сребърни. "Румелия" има един голям златен.

Наша съседка сваля цените на 2000 стоки с до 20%

Награден беше и един български производител, който се състезава с произведена в Сърбия ракия, но работи и плаща данъци в България. В Мексико "Делион" е спечелил един голям златен, един златен и един сребърен медал.

Медали се присъждат при набирането на фиксиран брой точки. СМВ е създаден преди 30 години от белгийската медийна компания Vinopres и се е утвърдил като най-голямото международно състезание за червени и бели вина в света с над 15 000 дегустирани проби всяка година.

