Това ще са най-евтините ски курорти през 2026 г.

Ето кои са те

Ски ваканцията остава едно от най-скъпите зимни удоволствия в Европа. Когато се съберат разходите за пътуване, настаняване, храна, ски карти, екипировка и уроци, крайната сума често достига няколко хиляди евро, което прави избора на дестинация все по-решаващ за туристите.

В този контекст Royal Mail, в партньорство с Crystal Ski Holidays, публикува проучване за най-достъпните европейски ски курорти за 2026 година. Анализът обхваща 32 популярни дестинации в девет държави, сред които Франция, Италия, Австрия, Швейцария, Андора, България, Норвегия, Финландия и Словения, пише Biznis Kurir.

Проучването сравнява цените на основните разходи по време на ски почивка, включително ски карти, наем на екипировка, уроци по ски, хранения и напитки. В изчисленията не са включени разходите за транспорт до курортите и хотелското настаняване, което позволява по-ясно сравнение на текущите разходи на място.

Начело в класацията за най-евтин ски курорт за възрастни през 2026 година застава италианската Бардонекия. Курортът е определен и като втората най-достъпна дестинация за семейства. Въпреки отчетеното повишение на цените от 10,5 процента спрямо предходната година, седмичният разход за един възрастен там възлиза на около 685 евро. За четиричленно семейство сумата достига приблизително 2 259 евро.

Италия ясно доминира в класацията, като най-голям брой нейни курорти попадат сред десетте най-достъпни в Европа. Особено силно е представянето на Passo Tonale в региона Трентино, който е определен като най-евтиния семеен ски курорт за 2026 година. Основното му предимство е политиката за безплатни ски карти за деца под осемгодишна възраст, когато те са придружени от възрастен. Средният седмичен разход за семейство с две деца там е около 1 955 евро.

България също заема стабилно място в класацията, като сред най-достъпните ски курорти за възрастни са включени Боровец и Банско. Те се нареждат редом до норвежкия Geilo, френския Le Corbier и още няколко италиански дестинации като Sauze, Sestriere, Cervinia, Kronplatz и La Thuile.

При семейните ски почивки в класацията присъства и словенският курорт Кранска гора, който заема четвъртото място сред най-достъпните семейни дестинации за 2026 година. Според данните от проучването седмичният престой за четиричленно семейство там струва около 2 480 евро.

В другия край на ценовата скала остават ски курортите в Швейцария и Австрия, които и през 2026 година запазват репутацията си на най-скъпите дестинации за зимен туризъм в Европа.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN