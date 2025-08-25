1 USD
1.6849 BGN
Петрол
66.81 $/барел
Bitcoin
$113,005.0
Последвайте ни
1 USD
1.6849 BGN
Петрол
66.81 $/барел
Bitcoin
$113,005.0
БГ Бизнес "Български пощи" спират временно колетите за САЩ

"Български пощи" спират временно колетите за САЩ

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Редица пощенски оператори в Европа обявиха очаквани нарушения в доставките до страната

„Български пощи“ временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ от 26 август, съобщиха от държавната компания. Причината е в планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите там пратки.

При промяна в ситуацията информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството, допълват от „Български пощи“.

Мъж откри ничия земя в Европа и я обяви за своя държава - ето къде

На 21 август оттам обявиха, че ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ и добавиха, че Всемирният пощенски съюз разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на страната.

В същия ден  на колети до САЩ заради влизането в сила на новите митнически регулации на Вашингтон. 

Актуализират имотния данък у нас, как и защо?

На следващия ден от Германската пощенска компания Deutsche Post обявиха, че ще ограничат значително колетните пратки от Германия до САЩ в отговор на затягащите се митнически разпоредби на Вашингтон, припомни БТА.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата