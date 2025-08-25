"Български пощи" спират временно колетите за САЩ

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
„Български пощи“ временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ от 26 август, съобщиха от държавната компания. Причината е в планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите там пратки.
При промяна в ситуацията информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството, допълват от „Български пощи“.
На 21 август оттам обявиха, че ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ и добавиха, че Всемирният пощенски съюз разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на страната.
В същия ден на колети до САЩ заради влизането в сила на новите митнически регулации на Вашингтон.
На следващия ден от Германската пощенска компания Deutsche Post обявиха, че ще ограничат значително колетните пратки от Германия до САЩ в отговор на затягащите се митнически разпоредби на Вашингтон, припомни БТА.
