BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
Български борсов индекс е най-бързо растящият в света от началото на 2026 г.

Български борсов индекс е най-бързо растящият в света от началото на 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Членството в еврозоната подобрява нагласите на инвеститорите

Водещият български борсов индекс SOFIX е отбелязал най-голям растеж в световен мащаб, след като България се присъедини към еврозоната – на 1 януари 2026 г., съобщи "Блумбърг".

Индексът SOFIX скочи с 18 на сто през двете седмици, откакто България влезе в еврозоната, като сред компаниите с най-поскъпнали книжа са „Българска фондова борса“ АД, софтуерният разработчик „Сирма Груп Холдинг“ АД и фармацевтичната компания „Софарма“ АД.

Членството в еврозоната подобрява нагласите на инвеститорите към черноморската страна, която преживя многократни политически сътресения и седем избора за парламент от 2021 г. насам, посочва "Блумбърг", цитиран от БТА.

Тази европейска страна ще намали ДДС за основните хранителни продукти

SOFIX се търгува на нива, близки до максимума за последните две десетилетия, а обемите на търговия бележат увеличение тази година.

Обемът на търговията с акции от SOFIX скочи със 184 на сто през първата седмица на търговия тази година, по данни на БФБ. Ръстът напомня на този, който пазарът отбеляза след присъединяването на България към ЕС през 2007 г., когато SOFIX скочи с 44 на сто, след като отбеляза ръст от 48 на сто през 2006 г.

„Виждаме положителна динамика по отношение на нашия фондов пазар“, е казал през агенцията подуправителят на Българската народна банка Петър Чобанов.

Предупреждават за фалшиви имейли с фактури за ток

Членството в еврозоната е донесло и други ползи за България, като повишаването на кредитния рейтинг на страната миналата година от рейтинговите агенции S&P Global Ratings и Fitch, е подчертал Чобанов, говорейки пред Блумбърг във Виена, където участва във форума за Централна и Източна Европа, организиран от „Файненшъл таймс“.

Ако българското правителство продължи да подобрява институционалната рамка и осигури път за структурни реформи, „това ще допринесе за поредно повишаване на рейтингите“ и ще спомогне за привличането на повече инвестиции, смята подуправителят на БНБ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

