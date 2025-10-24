1 USD
БГ Бизнес Български авиопревозвач подготвя пускането на директни полети до САЩ

Български авиопревозвач подготвя пускането на директни полети до САЩ

bTV Бизнес екип

Ето от кога ще бъдат достъпни

Българският превозвач GullivAir вече е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и подготвя старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго през април 2026 г. Водят се преговори за слотове на летищата „Джон Ф. Кенеди“ и Чикаго, които са на финален етап.

Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на националната дискусия „Туризъм и въздушна свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж“.

Летище София отчита рекорден ръст на пътническия трафик

"Директните връзки със САЩ ще отворят нови пазари за българския туристически продукт, ще улеснят бизнес контактите и ще засилят културния обмен", коментира Караджов, цитиран от БНТ.

Паралелно с това въздушният трафик в страната продължава да расте, беше отчетено по време на дискусията. Само за първите девет месеца на 2025 г. летище „Васил Левски“ – София е обслужило над 6,28 милиона пътници и повече от 51 хиляди самолетодвижения, което е ръст от 5% спрямо същия период на миналата година. Очакванията са до края на годината броят на пътниците да достигне 8,4 милиона.

Вече не е само Google – В тези 5 случая трябва да попитате AI

„Ръстът на пътниците в София е ясен знак за стабилното развитие на въздушния транспорт. Варна и Бургас също бележат рекордни резултати – над 1,5 милиона пътници във Варна и 1,8 милиона в Бургас. До края на септември през двете морски летища са преминали пътници, колкото през цялата 2024 година“, посочи вицепремиерът Караджов.

Свързаността на България се разширява и чрез нови линии и засилено присъствие на авиокомпаниите. Летище Пловдив открива международна линия до Милано тази неделя, а през ноември предстои и връзка с Братислава. Нови маршрути до Маракеш, Кишинев, Абу Даби и редица европейски градове допълват мрежата.

