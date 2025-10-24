1 USD
БГ Бизнес Летище София отчита рекорден ръст на пътническия трафик

Летище София отчита рекорден ръст на пътническия трафик

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Аеропортът ни се готви за капацитет от 20 милиона пътници до 2031 г.

Летище "Васил Левски – София" бележи значителен растеж и се развива над средното за Европа, заяви изпълнителният директор на "СОФ Кънект" АД Хесус Кабайеро. Форумът е организиран от Националния борд по туризъм и Българската стопанска камара с институционалната подкрепа на Министерството на туризма.

По думите му столичното летище е удвоило пътническия си трафик след пандемията, като растежът спрямо 2019 г. ще достигне почти 18 процента, докато средният показател за Европа е между 5 и 6 процента. "Това означава, че растем почти три пъти по-бързо от средното за континента, и това не е случайно. България има огромен потенциал, а екипът на летището полага сериозни усилия да привлича нови авиокомпании и дестинации", подчерта Кабайеро.

Той посочи, че само за периода от 2022 г. досега "СОФ Кънект" е инвестирало около 60 милиона лева за привличане на нови авиолинии и за насърчаване на въздушната свързаност на страната, пише БТА.

"Нашата мисия е да направим София водещ авиационен център на Балканите. До 2031 г. планираме удвояване на капацитета на летището до 20 милиона пътници годишно, което ще ни даде най-големия капацитет в региона", каза още изпълнителният директор.

Камбоджа откри ново модерно летище за 2 млн. долара

Според него проектът за нов Терминал 3 е ключов за развитието на летището. Той е проектиран да улесни връзките между вътрешните и международните полети и да направи летището още по-привлекателно за авиокомпаниите чрез по-добра инфраструктура и конкурентни такси.

Хесус Кабайеро съобщи още, че се водят преговори с американски авиокомпании за откриване на директна линия София – Ню Йорк. "Имаме пазар – над 50 000 пътници годишно пътуват между България и Ню Йорк. С подкрепата на Посолството на САЩ и Американската търговска камара се надяваме скоро тази връзка да стане реалност", добави той.

Сред основните предизвикателства пред сектора Кабайеро открои недостига на квалифициран персонал и нарастващите заплати, които оказват влияние върху авиокомпаниите и летищата в целия регион.

Кои са летищата с най-много международни връзки?

"2024 г. беше рекордна за българската авиация – за първи път в историята над 8 милиона пътници преминаха през летище София. Кабайеро допълни, че до септември тази година ръстът е 5 процента спрямо миналата година, докато в Европа е около 3 – 4 процента. Средната натовареност на полетите е 80 процента, което показва висок потенциал и ефективност", уточни Кабайеро.

Той подчерта, че "България Еър" и Турските авиолинии (Turkish Airlines) са ключови партньори за въздушната свързаност на страната, като осигуряват връзки с големите хъбове в Европа и Близкия изток.

Най-силен растеж се отчита на пазарите в Германия, Италия и Турция, както и по нови линии към Франция и Скандинавия. Полетите до Израел постепенно се възстановяват след конфликта в Газа, а вътрешните дестинации все още не са достигнали нивата от 2019 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

