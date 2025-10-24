Летище София отчита рекорден ръст на пътническия трафик

Аеропортът ни се готви за капацитет от 20 милиона пътници до 2031 г.

Летище "Васил Левски – София" бележи значителен растеж и се развива над средното за Европа, заяви изпълнителният директор на "СОФ Кънект" АД Хесус Кабайеро. Форумът е организиран от Националния борд по туризъм и Българската стопанска камара с институционалната подкрепа на Министерството на туризма.

По думите му столичното летище е удвоило пътническия си трафик след пандемията, като растежът спрямо 2019 г. ще достигне почти 18 процента, докато средният показател за Европа е между 5 и 6 процента. "Това означава, че растем почти три пъти по-бързо от средното за континента, и това не е случайно. България има огромен потенциал, а екипът на летището полага сериозни усилия да привлича нови авиокомпании и дестинации", подчерта Кабайеро.

Той посочи, че само за периода от 2022 г. досега "СОФ Кънект" е инвестирало около 60 милиона лева за привличане на нови авиолинии и за насърчаване на въздушната свързаност на страната, пише БТА.

"Нашата мисия е да направим София водещ авиационен център на Балканите. До 2031 г. планираме удвояване на капацитета на летището до 20 милиона пътници годишно, което ще ни даде най-големия капацитет в региона", каза още изпълнителният директор.

Според него проектът за нов Терминал 3 е ключов за развитието на летището. Той е проектиран да улесни връзките между вътрешните и международните полети и да направи летището още по-привлекателно за авиокомпаниите чрез по-добра инфраструктура и конкурентни такси.

Хесус Кабайеро съобщи още, че се водят преговори с американски авиокомпании за откриване на директна линия София – Ню Йорк. "Имаме пазар – над 50 000 пътници годишно пътуват между България и Ню Йорк. С подкрепата на Посолството на САЩ и Американската търговска камара се надяваме скоро тази връзка да стане реалност", добави той.

Сред основните предизвикателства пред сектора Кабайеро открои недостига на квалифициран персонал и нарастващите заплати, които оказват влияние върху авиокомпаниите и летищата в целия регион.

"2024 г. беше рекордна за българската авиация – за първи път в историята над 8 милиона пътници преминаха през летище София. Кабайеро допълни, че до септември тази година ръстът е 5 процента спрямо миналата година, докато в Европа е около 3 – 4 процента. Средната натовареност на полетите е 80 процента, което показва висок потенциал и ефективност", уточни Кабайеро.

Той подчерта, че "България Еър" и Турските авиолинии (Turkish Airlines) са ключови партньори за въздушната свързаност на страната, като осигуряват връзки с големите хъбове в Европа и Близкия изток.

Най-силен растеж се отчита на пазарите в Германия, Италия и Турция, както и по нови линии към Франция и Скандинавия. Полетите до Израел постепенно се възстановяват след конфликта в Газа, а вътрешните дестинации все още не са достигнали нивата от 2019 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN