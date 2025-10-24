Вече не е само Google – В тези 5 случая трябва да попитате AI

Ето кога трябва да се посъветвате с чатбот

В продължение на десетилетия Google е безспорният избор на търсачка. Независимо дали искаме да знаем „кой е най-добрият ресторант в района“ или „колко протона има в един електрон?“, първото нещо, за което се сещаме, е да потърсим в Google.

Но в ерата на изкуствения интелект нещата се променят. Защото, макар Google да е започнал да включва изкуствен интелект в търсенето с функции като AI Overviews и AI Mode, не всички търсения са създадени еднакви. Традиционното търсене по ключови думи може да е чудесно за намиране на факти, но не е толкова добро за разбиране на контекста.

В тези 5 случая, цитирани от Fast Company, е по-добре да попитате изкуствен интелект, вместо Google:

Отговори на субективни въпроси

Снимка: iStock

Традиционната търсачка е фантастична за намиране на факти, но не е достатъчна, когато търсите отговор, който не е „черно-бял“. Например, ако търсите в Google „най-добра тренировка за начинаещи“, ще получите списък със статии, но ще трябва да ги прочетете, за да намерите тази, която отговаря на вашите специфични нужди.

С изкуствен интелект можете да зададете много по-конкретен въпрос, като например: „Коя е най-добрата тренировка за начинаещ, който иска да изгради сила, но има болки в ставите и ограничено време?“

След това изкуственият интелект може да синтезира информация от множество източници и да ви даде персонализиран отговор, който отчита всички ваши ограничения. В крайна сметка ще получите подробен план, вместо списък със статии за преглед.

Обяснение на сложни теми

Трябва да обясните сложна тема, но стандартната информация, която намирате онлайн, е пълна с жаргон, който не разбирате. Или може би се опитвате да обясните техническа концепция на колега, който не е толкова запознат с темата. В този случай най-доброто нещо, което можете да направите, е да помолите чатбот с изкуствен интелект да „обясни концепцията на разбираем език за някой без опит в областта“.

Подготовка за срещи и интервюта

Снимка: Reuters

Имате важен разговор с потенциален клиент или нов партньор и искате да сте подготвени, но търсенето на подходяща информация на уебсайта на компанията, последните прессъобщения и социалните медии отнема много време.

Едно просто търсене в Google ще ви даде редица връзки, но ще трябва сами да прочетете цялата информация.

Дайте на AI промпт, като например: „Помогни ми да се подготвя за разговор с [Име на клиент]. Обобщи трите най-важни новини от последните шест месеца и маркирай всичко, свързано с техните бизнес цели.“ Това ви дава бърза и лесно смилаема информация, за да изглеждате информирани и уверени, без да сте прекарали часове в задълбочен анализ.

Началото на един творчески проект

Започването от нулата е една от най-трудните части на всяко творческо начинание. Когато трябва да напишете план за презентация, сценарий за видеоклип или дори само дневен ред за екипна среща, празният лист може да ви се стори обезсърчителен. Търсене в Google може да ви даде празни шаблони за презентации, но ще трябва сами да попълните всички подробности.

Вместо това, помолете изкуствения интелект да ви помогне. Използвайте промпт като: „Създай план от 10 слайда за презентация на [тема] за [вашата аудитория] и дай предложение за заглавие за всеки слайд.“

Бързо научаване на нови умения

Да кажем, че имате нов софтуерен инструмент, който трябва да научите за даден проект, или се опитвате да разберете как да направите нещо, което никога преди не сте правили, като например да настроите сървър у дома.

Традиционното търсене ще ви даде комбинация от официални документи, видео уроци и публикации във форуми. Ще трябва да ги прегледате всички, за да разберете какво е необходимо.

Но изкуственият интелект може да действа като личен треньор. Можете да попитате: „Дай ми подробно ръководство за настройване на домашен сървър, ако нямам предишен опит с мрежи.“

Ако е необходимо, можете да задавате уточняващи въпроси по пътя за всяка стъпка, която не разбирате.

