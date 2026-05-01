Българската говежда пастърма попадна в класация за най-добрите сушени меса

bTV Бизнес екип

Класическата рецепта на българския продукт остава непроменена от десетилетия

Българската говежда пастърма намери място сред най-добрите сушени говежди меса в света според актуалната класация на TasteAtlas за април 2026 г. Продуктът заема трето място с оценка 4.2, нареждайки се сред месни специалитети от различни части на света.

На първо място в подреждането е босненското suho meso с оценка 4.4, следвано от испанския деликатес cecina de león. Българската пастърма изпреварва популярни продукти като италианската bresaola и турската pastırma, които също присъстват в класацията.

 

 

 

 

Говеждата пастърма е традиционен български продукт с дългогодишна история, чието производство датира още от XIX век. Името произлиза от турската дума „пастърма“, означаваща пресовано и осолено сушено месо. Въпреки индустриализацията на процеса през последните десетилетия, класическата рецепта остава непроменена.

Компания, която ще произвежда летящи коли, влиза в България (ВИДЕО)

При приготвянето се използва единствено прясно говеждо месо, което се осолява и подлага на внимателно контролирано сушене. Традиционно не се допускат добавки или подправки, които биха променили автентичния вкус. Ключов етап в производството е зреенето в специални условия на температура и влажност, които позволяват развитието на характерни микроорганизми, допринасящи за вкусовия профил на продукта.

Въпреки инфлацията: ЕЦБ остави лихвите без промяна

По време на сушенето месото се пресова, което му придава плътна структура, гладка повърхност и характерна сплескана форма. Крайният продукт се отличава с наситен, чист вкус на зряло говеждо месо и традиционно се сервира нарязан на тънки резени като студено предястие.

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Кои са рекордите на Карлос Насар?

