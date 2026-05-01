Венецуела подписа споразумения за петрол и газ с американски компании

В момента страната се управлява от временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес

Венецуела сключи споразумения с американски компании, насочени към увеличаване на добива на петрол и газ – още един сигнал за подобряване на отношенията между Каракас и Вашингтон след отстраняването на Николас Мадуро, предава БГНЕС.

В момента страната се управлява от временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, която е под значителен натиск от страна на САЩ да изпълни изискванията на президента Доналд Тръмп за достъп до огромните енергийни ресурси на Венецуела.

Снимка: iStock

Родригес, бивш вицепрезидент при управлението на Мадуро преди той да бъде заловен при операция на американските сили през януари, сега се стреми да ръководи държава с най-големите доказани петролни запаси в света, но с тежко разклатена икономика.

Очакванията за нарастване на венецуелския добив идват на фона на нестабилността на световните пазари, предизвикана от нарушени доставки от Близкия изток вследствие на конфликта с Иран, което доведе до рязко покачване на цените на петрола.

Според подписаните договори американските компании „Хънт Овърсийз Ойл Къмпани“ и „Кросоувър Енерджи“ ще работят в нефтения пояс на Ориноко, където са съсредоточени основните ресурси на страната, съобщава АФП. „Това е момент, в който интересите на Съединените щати и Венецуела се срещат“, заяви Родригес, като добави, че са поели ангажимент да изградят стабилна основа за дългосрочни отношения между двете държави.

Страната вече е подписала споразумения и с други международни енергийни компании, включително „Шеврон“, „Ени“ и „Репсол“, след проведени реформи за либерализиране на сектора. На церемонията присъства и специалният пратеник на САЩ Джарод Ейджън, който пристигна в Каракас в момент, когато двете страни възстановяват директните въздушни връзки след седем години прекъсване, като още тази седмица започват полети между Каракас и Маями, изпълнявани от „Енвой Еър“ и „Лейзър Еърлайнс“.