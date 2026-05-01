Свят Венецуела подписа споразумения за петрол и газ с американски компании

bTV Бизнес екип

Венецуела сключи споразумения с американски компании, насочени към увеличаване на добива на петрол и газ – още един сигнал за подобряване на отношенията между Каракас и Вашингтон след отстраняването на Николас Мадуро, предава БГНЕС.

В момента страната се управлява от временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, която е под значителен натиск от страна на САЩ да изпълни изискванията на президента Доналд Тръмп за достъп до огромните енергийни ресурси на Венецуела.

Родригес, бивш вицепрезидент при управлението на Мадуро преди той да бъде заловен при операция на американските сили през януари, сега се стреми да ръководи държава с най-големите доказани петролни запаси в света, но с тежко разклатена икономика.

Очакванията за нарастване на венецуелския добив идват на фона на нестабилността на световните пазари, предизвикана от нарушени доставки от Близкия изток вследствие на конфликта с Иран, което доведе до рязко покачване на цените на петрола.

Според подписаните договори американските компании „Хънт Овърсийз Ойл Къмпани“ и „Кросоувър Енерджи“ ще работят в нефтения пояс на Ориноко, където са съсредоточени основните ресурси на страната, съобщава АФП. „Това е момент, в който интересите на Съединените щати и Венецуела се срещат“, заяви Родригес, като добави, че са поели ангажимент да изградят стабилна основа за дългосрочни отношения между двете държави.

Страната с най-големия петролен резерв

Страната вече е подписала споразумения и с други международни енергийни компании, включително „Шеврон“, „Ени“ и „Репсол“, след проведени реформи за либерализиране на сектора. На церемонията присъства и специалният пратеник на САЩ Джарод Ейджън, който пристигна в Каракас в момент, когато двете страни възстановяват директните въздушни връзки след седем години прекъсване, като още тази седмица започват полети между Каракас и Маями, изпълнявани от „Енвой Еър“ и „Лейзър Еърлайнс“.

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

