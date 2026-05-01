БГ Бизнес Заплатите в този сектор изпреварват много други

bTV Бизнес екип

Повече от половината от служителите в сектора са доволни от заплащането в компаниите

Изследване на Сдружението за модерна търговия показва, че възнагражденията в сектора изпреварват редица други в българската икономика. В същото време, значителна част от ръководителите - над 70%, посочват социалните и здравните осигуровки като съществен разход за компаниите.

Това, според бизнеса, изисква балансирани решения, за да се запази стабилността на цените и да се избегнат нежелани сътресения.

Повече от половината от служителите са доволни от заплащането в компаниите. Над 40% са доволни и от заплащането на извънредния труд, съобщава БНР.

86 на сто от служителите получават допълнително възнаграждение за работа в празничните дни. Една четвърт са компенсирани с почивни дни. Разширяват се социалните пакети, подобряват се и условията на труд.

Две трети от компаниите предлагат допълнителни придобивки, като ваучери, повече платен годишен отпуск, допълнително осигуряване, заплащане на обучение и карти за градски транспорт.

Привличането на персонал обаче е проблем заради липсата на кадри и заемането на едно работно място в магазин отнема повече от шест седмици, а на ръководно ниво заемането на една позиция изисква повече от три седмици.

Търговията на дребно създава 4,2 на сто от брутната добавена стойност в икономиката и се нарежда сред най-големите работодатели с повече от 220 000 наети.

Големите търговски вериги допринасят с близо 8 милиарда евро към българската икономика, включително от доставки на български производители и ползване на местни услуги.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

